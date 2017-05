2017-05-30 17:33:00.0

Polizeibericht Unbekannter wirft Steine gegen Zeller Turnhalle

Täter verursacht dadurch einen Sachschaden von rund 1000 Euro an der Fassade. Die Polizei hofft auf Hinweise

Ein Unbekannter Täter hat die Fassade der Turnhalle am Schulweg in Griesbeckerzell (Stadt Aichach) beschädigt. Laut der Polizei warf er in den vergangenen Wochen immer wieder Steine gegen die Fassade. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei Aichach bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern machen können, um Mitteilung unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (jasa)