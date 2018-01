2018-01-15 17:25:00.0

Polizeireport Unbekannter zerkratzt Auto

Wiederholt musste eine 60-Jährige feststellen, dass jemand ihr Auto beschädigt hat. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Das Auto einer 60-Jährigen wurde zum zweiten Mal zerkratzt. Die Frau hatte das Auto in der Schmiechenstraße in Friedberg geparkt. Nachdem das Auto bereits kurz vor Weihnachten beschädigt worden war, zerkratzte ein Unbekannter nun die Fahrerseite. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/3231710.