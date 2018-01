2018-01-30 20:12:00.0

Polizeireport Unbekannter zerkratzt Auto mit spitzem Gegenstand

Am Samstagabend zwischen 21 und 24 Uhr beschädigt der Täter in Aichach einen schwarzen Wagen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein unbekannter Täter hat mit einem spitzen Gegenstand die komplette linke Seite eines schwarzen Opel Astra in Aichach zerkratzt. Laut Polizei ereignete sich die Tat am Samstagabend zwischen 21 und 24 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Das Autos hatte zur Tatzeit am Fahrbahnrand der Mittleren Feldstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (uj)