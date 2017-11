2017-11-09 19:10:00.0

Polizeibericht Unbekannter zerkratzt Auto vor Drogeriemarkt

Als der Fahrzeughalter zurückkehrte, entdeckte er den Kratzer auf dem Lack seines Wagens. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Unbekannter hat den Lack eines weißen BMW 1er vor einem Drogeriemarkt auf dem Milchwerksgelände in Aichach zerkratzt. Wie die Polizei mitteilte, muss sich die Tat zwischen 12.45 und 15.45 Uhr ereignet haben. In dieser Zeit hatte der Eigentümer sein Auto auf dem Parkplatz vor dem Drogeriegeschäft geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, entdeckte er Kratzer auf der Fahrerseite des Wagens. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise zur Tat unter Telefon 08251/898911. (dsc)