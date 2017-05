2017-05-02 20:10:00.0

Polizei Unbekannter zündet Gartenhaus an

Ein Nachbar handelt schnell und ruft die Feuerwehr. Als diese eintrifft, ist es bereits zu spät. Der Schaden ist beträchtlich.

Ein Unbekannter hat am Montag in Schönbach den Eingangsbereich eines Gartenhauses angezündet. Kurz darauf griff das Feuer auf das gesamte Gartenhaus über. Dem Schadensbild zufolge schließt die Polizei darauf, dass es sich um Brandstiftung handelt. Das Gartenhaus im Krebsbachweg brannte gegen 15 Uhr. Ein Nachbar rief die Freiwillige Feuerwehr. Sie konnte den Schaden in Höhe von 10000 Euro jedoch nicht verhindern. Hinweise an die Polizei in Aichach unter 08251/8989-11. (AN)