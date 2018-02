2018-02-05 10:00:00.0

Straßenausbau Und wer zahlt’s? Wir nicht!

Am Stand der Freien Wähler auf dem Aichacher Stadtplatz bringen Bürger ihren Ärger über die umstrittene Strabs mit deutlichen Worten zum Ausdruck. Von Johann Eibl

Bei niedrigen Temperaturen tanzten vereinzelt Schneeflocken durch die Luft. Sonderlich einladend war das Wetter am Samstag in Aichach wirklich nicht. Am Stand der Freien (FW) Wähler war dennoch ordentlich was los. Dort wurden Unterschriften gesammelt für ein Bürgerbegehren, das die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung zum Ziel haben soll. Zeitweise gaben sich die Passanten den Kuli geradezu in die Hand.

„Das Ergebnis ist traumhaft“, freute sich Kreisrat Helmut Lenz, der am Stand tätig war, über das große Interesse: „Das ist ein Thema, das alle betrifft.“ Früher oder später, könnte man hinzufügen. Seine Fraktionskollegin Renate Magoley, die ebenfalls im Einsatz war, berichtete von ausschließlich positiven Reaktionen von Seiten der Passanten: „Alle bedanken sich, dass wir uns hierher stellen in der Kälte.“ 25000 Unterschriften sind notwendig, um ein Bürgerbegehren einzuleiten, erläuterte Lenz. Diese Zahl ist bayernweit längst erreicht. Warum läuft die Aktion dennoch weiter? Lenz: „Weil wir zeigen wollen, wie groß der Druck da ist.“ In Dasing und Mering können die Bürger ebenfalls per Unterschrift zum Ausdruck bringen, dass die Strabs, wie das Wortungetüm in verkürzter Form heißt, von einem Großteil der Bevölkerung entschieden abgelehnt wird. In ihrer Aversion waren sich die Menschen vor der Spitalkirche einig, lediglich die Wortwahl wies Unterschiede auf. „Eine Frechheit, diese Strabs“, empörte sich Frauke Stubner aus Aichach. Ihre Ehemann Klaus begründete das entschiedene Nein zu diesem Gesetz: „Wir zahlen Steuern, da muss das von denen bezahlt werden.“ Damit meinte er die Investitionen in Straßen, die in die Jahre gekommen sind. „Die Straßen benutzt ja jeder.“ Und nicht allein die Leute, die als Anlieger einzustufen sind.

Brigitte und Peter Heitmeir kamen aus Hohenzell in der Marktgemeinde Altomünster (Kreis Dachau) nach Aichach, nicht extra zum Unterschreiben gegen die höchst ungeliebte Satzung, aber auch, wie sie versicherten. „Ich finde das wichtig“, betonte die Gattin, „weil wir schon Haus- und Grundsteuer zahlen. Da muss das drin sein.“ Ihr Mann wies darauf hin, das keineswegs nur Ortsansässige die Straßen benutzen: „Die ganzen Handwerker fahren bei uns durch.“ Und leisten damit ebenfalls zumindest unbewusst ihren Beitrag zu den Schäden auf den Verkehrswegen.

Auch Besucher, die nicht in Aichach leben, konnten per Unterschrift ihren politischen Willen kundtun; für sie lag eine spezielle Liste bereit, die beispielsweise von Josef Schrupp aus Obergriesbach genutzt wurde. „Ich finde das absolut in Ordnung“, meinte er zu den Bestrebungen, diese Satzung abzuschaffen. Die anderen Parteien, so seine Überzeugung, würden sich um den kleinen Mann nicht kümmern: „Die haben nur das Überregionale im Sinn. Ich habe schon dreimal gezahlt.“ Dass die Volksvertreter ohne Druck aus der Bevölkerung eine gerechte Lösung herbeiführen, das kann sich Schrupp nicht vorstellen: „Ich trau’ denen nicht.“

Auch Michael Schmidberger aus Oberbernbach ließ kein gutes Haar an der Strabs: „Die Straßen machen nicht wir kaputt, die machen die anderen kaputt.“ Johann Birkmeir aus dem Stadtteil Untermauerbach saß von 1979 bis 2008 für die CSU im Aichacher Stadtrat; er erinnert sich: „Wir haben so manches Mal diskutiert. Ich habe immer gesagt: Wenn es kommen würde, würde ich nicht zustimmen.“ Dass die Satzung nur einen Teil der Bürger belastet, findet er ungerecht: „Lieber trifft es alle.“ Früher sei des Öfteren damit gedroht worden, der Aichacher Haushalt könne ohne Strabs nicht genehmigt werden.

Es spricht vieles dafür, dass die höchst umstrittene Straßenausbaubeitragssatzung noch in diesem Jahr gestrichen wird. Doch irgendwie muss dann eine Ersatzlösung her, die Straßen werden schließlich auch 2019 und später nicht ewig halten; die Lasten, die auf ihnen rollen, werden ja immer schwerer. Der Aindlinger Bürgermeister Tomas Zinnecker hat dieses Thema in den vergangenen Tagen bei den drei Bürgerversammlungen in seiner Kommune angesprochen und dabei die Sorge geäußert, es könnte danach zu einem „höchst komplizierten Förderverfahren“ kommen: „Die Gemeinden drucken das Geld nicht im Keller. Der Staat muss sich was einfallen lassen.“