2018-02-01 18:01:00.0

Todtenweis-Sand Unfall: 54-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein Mann aus Meitingen übersieht ein entgegenkommendes Auto beim Überholen.

Ein 54-jähriger Mann aus Meitingen (Landkreis Augsburg) ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall beim Todtenweiser Ortsteil Sand lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr er mit seinem Auto um 5.50 Uhr von Langweid kommend auf der Kreisstraße AIC 8 in Richtung Sand. Etwa vier Kilometer vor Sand überholte er trotz schlechter Sicht in einer lang gezogenen Rechtskurve einen vor ihm fahrenden Lastwagen. Dabei übersah der 54-Jährige offenbar das entgegenkommende Auto eines 43-jährigen Mannes und stieß frontal mit dem Wagen zusammen. Das Auto des 43-Jährigen landete im Graben, das Auto des 54-Jährigen prallte gegen einen Baum an der Straße. Der 54-Jährige musste aus dem Wrack seines Wagens herausgeschnitten werden. Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum. Der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste ebenfalls ärztlich versorgt werden. An den beteiligen Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 44000 Euro. Die Kreisstraße AIC 8 war bis mittags komplett gesperrt. Neben dem Notarzt und zwei Wagen des Roten Kreuzes waren die freiwilligen Feuerwehren von Rehling, Langweid, Todtenweis und Aichach im Einsatz.