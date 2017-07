2017-07-24 19:23:00.0

Pöttmes-Kühnhausen Unfall: Autofahrer kollidiert mit Lastwagen und wird schwer verletzt

Ein 59-jähriger Autofahrer wurde bei einem Unfall zwischen Kühnhausen und Reicherstein schwer verletzt. Ein Sattelzug nahm ihm laut Polizei die Vorfahrt.

Ein 59-jähriger Autofahrer hat am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Pöttmes schwere Verletzungen erlitten. Der Fahrer eines Sattelzugs hatte nach Polizeiangaben seine Vorfahrt missachtet. Der Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 100000 Euro.

Der 59-Jährige war mit seinem Auto auf der Kreisstraße AIC 27 vom Pöttmeser Ortsteil Kühnhausen in Richtung Reicherstein unterwegs. An der Kreuzung mit der Ortsverbindungsstraße von Echsheim nach Walda (Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) missachtete der 61-jährige Sattelzugfahrer die Vorfahrt des 59-Jährigen, der von rechts kam, so die Polizei. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Feuerwehr muss eingeklemmten Autofahrer befreien

Der 59-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Pöttmes befreit werden. Die Kreisstraße AIC 27 war bis zum Nachmittag für die Dauer der Unfallaufnahme in diesem Bereich komplett gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete die Erstellung eines Gutachtens an, ein Sachverständiger wurde eingeschaltet. (bac)