2016-12-26 18:07:00.0

Polizei Unfall, Einbruch und ein „Schutzengel“

Die Weihnachtsfeiertage verlaufen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen relativ ruhig. Einige Einsätze gibt es dennoch.

Ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr auf der Grünauer Straße, ein Einbruch in ein Wohnhaus in Schrobenhausen und ein Brand einer Tujenhecke beschäftigten an den vergangenen Feiertagen die Polizeibeamten in Neuburg und Schrobenhausen. Insgesamt verlief Weihnachten aber eher ruhig.

Offensichtlich übersehen hat am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 9.30 Uhr ein 39-jähriger Manchinger den Kreisverkehr an der Grünauer Straße. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann jedenfalls von Neuburg kommend geradewegs darüber hinweg. Dabei wurde am Auto unter anderem das linke Vorderrad herausgerissen. Der Sachschaden am Wagen beläuft sich auf etwa 15000 Euro. Der Schaden an der Verkehrsinsel auf rund 200 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der 39-Jährige musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Einbrecher sind auch an “Heilig Abend„ unterwegs

Keinen Respekt vor dem „Heiligen Abend“ hatten Einbrecher in Schrobenhausen. Wie die Polizei meldet, steigen der oder die Täter zwischen 14.30 und 22.30 Uhr in ein Wohnhaus im Stadtgebiet ein. Dazu wurde ein Erdgeschossfenster aufgehebelt. In der Wohnung wurden die Räume durchwühlt sowie Bargeld und Schmuck in einem fünfstelligen Bereich entwendet. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Schrobenhausen unter Telefon 08252/89750 entgegen.

Glück im Unglück hatte am ersten Weihnachtsfeiertag ein Hausbesitzer im Stadtgebiet Schrobenhausen. Nur durch den Umstand, dass eine aufmerksame junge Dame gegen 1.15 Uhr an seinem Anwesen vorbeikam und den Brand seiner Tujenhecke feststellte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Anwohner und die Feuerwehr Schrobenhausen konnten das Feuer schnell löschen. Wäre der „Schutzengel“ nicht an dem Grundstück „vorbeigeflogen“, wäre das Feuer auf das Wohnhaus übergegangen und der Schaden wäre um einiges höher gewesen, als die etwa 850 Euro, die der Wohnungsinhaber nun zu verkraften hat.

Brandursache, vermutet die Polizei, dürfte wohl ein Blumentopf gewesen sein, der bei der Hecke gestanden ist. Dort wurden im Laufe des Heiligen Abends mehrere Zigarettenkippen ausgedrückt. (AN)