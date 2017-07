2017-07-14 18:25:00.0

Aichach-Unterwittelsbach Unfall: Mopedfahrer und Sozius landen im Krankenhaus

Zwei Jugendliche sind bei einem Verkehrsunfall in Unterwittelsbach verletzt worden. Sie waren mit dem Moped unterwegs. Dann kam ihnen ein Auto entgegen.

Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist am Donnerstagabend um 21 Uhr nach einem Fahrfehler im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach gestürzt. Er und sein 16-jähriger Sozius wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Jugendlichen auf der Herzog-Max-Straße in Richtung Bundesstraße 300 unterwegs. In einer Linkskurve, in der sich der Mopedfahrer in die Seite legte, kam ihm ein Auto entgegen. Dabei erschrak der Fahrer, richtete sein Moped auf und wurde nach rechts von der Straße auf den Gehweg getragen. Dort stürzte er mit seinem Beifahrer.

Polizei bittet Autofahrer, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro am Motorrad. Die Polizei bittet den noch unbekannten Autofahrer, der dem Moped entgegenkam, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Hinweise werden unter Telefon 08251/8989-11 entgegengenommen. (pik)