2017-12-06 20:00:00.0

Polizeireport Unfall auf der Kreisstraße mit drei Verletzten

20-Jährigem unterläuft ein Fehler beim Überholen

Auf der Kreisstraße AIC 10 zwischen Obergriesbach und Taiting ist am Mittwochmorgen ein Unfall passiert. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 7.30 Uhr ein 20-Jähriger in Richtung Taiting, als er vor dem Einmündungsbereich Weidach/Oberneul das vor ihm fahrende Auto einer 53-jährigen Frau überholen wollte. Der 20-Jährige übersah bei seinem Überholmanöver, dass die Frau gerade im Begriff war, nach links in die Straße Weidach abzubiegen. Beim Zusammenstoß wurde neben beiden Fahrern auch der Beifahrer im Wagen des 20-Jährigen leicht verletzt. Sie mussten mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Sachschaden von knapp 10000 Euro. (AN)