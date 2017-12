2017-12-19 17:30:00.0

Polizei Unfall bei Haimhausen: 85-Jähriger stirbt

Ein 85-Jähriger gerät auf der B13 mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stirbt bei Haimhausen im Landkreis Dachau.

Ein 85-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall am Montag bei Haimhausen (Landkreis Dachau) ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei Dachau gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 13. Ein 65-jähriger Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen/Ilm war dort in Richtung Ingolstadt unterwegs.

Am Maisteiger Berg kam er aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm zur gleichen Zeit ein 85-jähriger Münchner entgegen. Dieser konnte den Zusammenstoß trotz einer Vollbremsung nicht mehr verhindern. Der 85-Jährige erlitt bei dem Aufprall tödliche Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

ANZEIGE

Zur Klärung der Unfallursache wurde inzwischen ein Gutachter beauftragt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15000 Euro. Die Bundesstraße B13 war für etwa drei Stunden lang in beide Richtungen gesperrt. Die Behinderungen wirkten sich auch auf die Autobahnanschlussstelle in Unterschleißheim aus, wo sich der Berufsverkehr zurückstaute. (AN)