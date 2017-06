2017-06-20 19:43:00.0

Polizei Unfall durch selbstgemachte Verkehrsregeln

Einen Unfall mit bizarrer Ursache meldet die Polizei Friedberg aus Wulfertshausen.

Eine 73-Jährige fuhr mit ihrem Toyota auf der Radegundisstraße in Wulfertshausen und wollte die bevorrechtigte Wulferichstraße geradeaus überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden Pkw Suzuki eines 59-Jährigen und erfasste ihn am Heck, so dass sich dieser um 180 Grad drehte. Bei der Unfallaufnahme war die Frau laut Polizei der Meinung, dass die Verkehrszeichen nicht gelten, wenn die Ampelanlage ausgeschaltet ist. Sie zeigte sich absolut uneinsichtig. An den Fahrzeugen entstand 4000 Euro Sachschaden.