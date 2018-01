2018-01-10 19:50:00.0

Polizeibericht Unfall im Sandizeller Kreisverkehr: 10000 Euro Schaden

54-jährige Frau missachtet die Vorfahrt eines Autos im Kreisel

Ein Schaden von etwa 10000 Euro ist Dienstagmorgen bei einem Unfall in Schrobenhausen-Sandizell entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 54-jährige Frau gegen 7.45 Uhr von Hörzhausen kommend mit ihrem Wagen in den Kreisverkehr ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 45-jährigen Frau, die mit ihrem Auto gerade im Kreisverkehr fuhr. Der Wagen der 54-Jährigen krachte mit der Front die rechte Seite des Autos der 45-Jährigen, sodass an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden entstand. Beide Fahrerinnen blieben laut Polizei unverletzt. (AN)