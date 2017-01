2017-01-27 18:30:00.0

Oberach Unfall in Oberach: 3000 Euro Schaden verursacht

Ein geparktes Auto wird in Oberach von einem Unbekannten angefahren. Der flüchtet nach dem Unfall.

Ein Ford Transit, der in der Kobesstraße im Rehlinger Ortsteil Oberach geparkt war, ist von einem Unbekannten angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, parkte der Wagen dort in der Zeit vom 2. Januar bis Donnerstag, 26. Januar, 14 Uhr. Die gesamte rechte Seite des Transits ist beschädigt. Nach dem Anstoß entfernte sich der Unfallverursacher laut Polizei unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Transit entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-11 in Verbindung zu setzen. (AN)