2017-04-17 19:08:00.0

Polizei Unfallfahrer in Adelzhausen verschwindet

Auch ein Hubschrauber ist bei der Suche nach ihm im Einsatz. Als die Streife den Mann aufgreift, ist schnell der Grund für seine Flucht klar.

Kräftig über den Durst getrunken haben in den vergangenen Tagen mehrere Autofahrer, mit denen die Polizei zu tun hatte. Einer von ihnen ist auf der Staatsstraße 2338 verunglückt und hat anschließend das Weite gesucht. bei der Polizei ging die Nachricht ein, dass zwischen Adelzhausen und der Abzweigung nach Freienried ein Mercedes Sprinter auf der Seite liege, der sich augenscheinlich im Entwässerungsgraben überschlagen habe. Der Fahrer des Sprinters befand sich nicht an der Unfallstelle, allerdings ergaben sich an der Unfallstelle Hinweise, dass er sich verletzt hatte.

Die Suche nach dem Fahrer mit Polizeihubschrauber, Diensthund und mehreren Polizeistreifen verlief zunächst ergebnislos. Eine Streife griff in Adelzhausen einen Mann auf, bei dem es sich um den Halter des Lieferwagens handelte. Die Beamten stellten starken Alkoholgeruch fest und brachten ihn zur Behandlung ins Krankenhaus, wo ihm Blut entnommen wurde. Der Mann hatte leichtere Verletzungen, am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25000 Euro. (gth)