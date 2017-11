2017-11-02 19:14:00.0

Polizeibericht Unfallfahrer suchen das Weite

Jeweils an den parkenden Fahrzeugen entstanden die Schäden.

Mehrere Unfallfluchten meldet die Polizei. Am vergangenen Samstag zwischen 17 und 17.15 Uhr wurde ein grauer VW Tiguan der Autovermietung Enterprise in der Hans-Seemüller-Straße in Friedberg beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch unerlaubt entfernt. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 5000 Euro. Ebenso beschädigt wurde ein goldfarbener Renault Megane, der am Samstag in der Zeit von 15.40 bis 18 Uhr vor dem Rewe-Markt in Mering-St. Afra geparkt war. Das Fahrzeug stand auf dem Mutter-/Kind-Platz und dürfte von einem roten Fahrzeug angefahren worden sein. Lackspuren waren am Fahrzeug vorhanden. Auch hier hat sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt. Der Schaden beträgt circa 500 Euro. (AN)