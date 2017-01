2017-01-08 19:08:00.0

Polizei Unfallflucht in Schiltberg: Betrunkener droht Polizisten

34-Jähriger fährt in der Nacht erst geparkte Autos an, verschwindet dann und kehrt an den Unfallort zurück. Gegen die Blutentnahme wehrt er sich.

(Symbolfoto) Foto: Alexander Kaya