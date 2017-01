2017-01-25 20:25:00.0

Mering Unfallverursacher flieht in Mering: Polizei sucht Zeugen

Ein 58-Jähriger baut in Mering einen Autounfall, weil ihm die Vorfahrt genommen wird. Der Verursacher flieht.

Nach einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der B2 mit der Augsburger Straße in Mering sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben der Ermittler ist ein 58 Jahre alter Autofahrer am Dienstag gegen 17.15 Uhr an der genannten Stelle von einem unbekannten Fahrer die Vorfahrt genommen worden. Der 58-Jährige musste ausweichen, geriet auf die Gegenspur und stieß dort gegen einen haltenden blauen Lastwagen. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Der 58-Jährige unterhielt sich noch mit dem Lkw-Fahrer des blauen Lkw, vergaß aber, sich dessen Personalien zu notieren. Die Polizei bittet den Lkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter Telefon 0821/323-1711 zu melden.