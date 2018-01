2018-01-01 10:01:00.0

Porträt Unternehmerin, Dichterin, Sängerin

Die Friedbergerin Dagmar Rohde ist vielseitig talentiert. Mit dem Duo Meerbaum und Saitenwind hat sie viele Fans gefunden. Und es gibt schon weitere Pläne. Von Heike Scherer

„Roter Schal mit Frau“ oder „Geflüster in der Walnusskammer“ heißen zwei fantasievolle Gedichte, die Dagmar Rohde aus Friedberg selber verfasst hat und gerne vorträgt. Seit ihrem 14. Lebensjahr beschäftigt sie sich mit Gedichten und hat immer ein Büchlein dabei, um ihre Gedanken schnell aufschreiben zu können. Die 47-jährige Mutter zweier Teenager hat aber noch viele andere Talente: Sie beherrscht drei Fremdsprachen, gründete im Mai 2017 ihre eigene Firma „Rokoko Rohde Kompetenz in Kommunikation“ und hat bereits neue Pläne im Kopf. Bei Unternehmerveranstaltungen will sie als Moderatorin auftreten und anderen Firmen als Trainerin im Bereich Kommunikation helfen.

Die in Nürnberg aufgewachsene Rohde lebt seit 2008 in Friedberg. Vier Berufe hat sie gelernt. Künstlerisch aber hat sie sich in den vergangenen vier Jahren als ein Part des Duos „Meerbaum & Saitenwind“ im Raum Aichach-Friedberg einen Namen gemacht. Nach der Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin in Englisch, Italienisch und Französisch erlernte sie den Beruf der Hotelfachfrau im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe bei Schwäbisch Hall. Sie arbeitete jeweils ein Jahr in Berlin, in Südengland und in Sankt Moritz in der Schweiz. Es folgten drei Jahre auf Kreuzfahrtschiffen in Mittelamerika, der Karibik und Europa. Rohde kümmerte sich um den Verkauf der Landausflüge und hielt Vorträge für den schiffseigenen Fernsehsender in mehreren Sprachen.

ANZEIGE

In Frankfurt, Nürnberg und schließlich in Friedberg arbeitete sie in der Personalberatung. Dann aber sattelte Rohde um und machte sich mit ihrer ersten Firma namens Projektatelier in Friedberg selbstständig. Sie unterstützte Unternehmen bei der Personal- und Kundengewinnung. Später übernahm sie die Leitung des Akquiseteams einer Augsburger Firma, bevor sie sich vor einem halben Jahr mit der Firma Rokoko selbstständig machte und nun freiberuflich Firmen in der Neukundengewinnung unterstützt. Den Xing-Unternehmerstammtisch im Wittelsbacher Land leitete sie mehrere Jahre gemeinsam mit Wolfram Grzabka und organisierte als Mitglied des Frauenforums Veranstaltungen für Frauen in Wirtschaft und Politik.

Hauptsächlich ist Dagmar Rohde aber durch ihre Stimme bekannt, die sie beruflich und bei ihren Hobbys einfühlsam einsetzt. Ein kleiner Gedichtband liege auf ihrem Nachttisch und sei bei Reisen mit dabei, verrät sie. Während Reisen dienen ihr Tagebucheinträge oder Notizen über Menschen und Ort als Vorlagen für Gedichte, die sie an verregneten Wochenenden oder im Urlaub verfasst.

Über eine Annonce lernte sie 2013 den Gitarristen Thomas Schlagowski aus Merching kennen, der ihren Gedichten ruhige, teils selbst geschriebene Improvisationen folgen lässt. Das Duo Meerbaum & Saitenwind tritt jährlich vier- bis fünfmal in der kühleren Jahreszeit gegen eine Hutspende im Raum Aichach-Friedberg und Augsburg auf. Doch es bleibt noch Zeit für ganz andere Themen: „Vor einem Jahr habe ich außerdem in der Kirche St. Jakob als ehrenamtliche Lektorin begonnen“, erzählt Rohde.

Kontaktwww.meerbaumundsaitenwind.de und www.rokoko-friedberg.de