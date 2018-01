2018-01-04 20:21:00.0

Polizeibericht Unwetter: 23 Notrufe in vier Stunden

Das Unwetter hat in Dachau die Polizei heute Vormittag in Alarmbereitschaft gehalten. Verletzte gab es keine.

Insgesamt 23 Notrufe sind bei der Polizei in Dachau wegen des starken Unwetters am Mittwoch eingegangen. Sie alle schlugen zwischen 9 und 13 Uhr auf. Nach bisherigen Erkenntnissen waren laut Polizei jedoch keine Personen verletzt. Auch hält sich der Sachschaden verhältnismäßig in Grenzen. Laut Mitteilung handelte es sich bei den Unwettereinsätzen um umgestürzte Bäume oder große Äste auf den Straßen im Landkreis Dachau. Im Erdweg bedrohte gegen 13 Uhr Hochwasser eine Firma. Gegen 10.45 Uhr schob der Sturm in der Frühlingsstraße in Dachau einen ungenügend gesicherten Anhänger auf ein geparktes Auto. Es entstand geringer Sachschaden. (AN)