2017-08-15 14:42:00.0

Pöttmes/Gerlos Ursache für Tod des 56-jährigen Moutainbikers steht fest

Am Sonntag kam ein 56-jähriger Mountainbiker aus Pöttmes im Zillertal ums Leben. Er stürzte einen Abhang hinunter. Inzwischen steht die Todesursache fest. Von Nicole Simüller

Ein Herzinfarkt war wohl die Ursache dafür, dass ein 56-jähriger Mountainbiker aus Pöttmes (Kreis Aichach-Friedberg) am Sonntag am Isskogel im Zillertal ums Leben kam. Wie die Landespolizeidirektion in Tirol am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, wurde der Leichnam am Montag am Institut für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck obduziert. Dabei sei ein Herzinfarkt als Todesursache festgestellt worden, so die Polizei.

Wie berichtet, war der Mann am Sonntag mit drei Freunden aus dem Landkreis Aichach-Friedberg am Isskogel im Gemeindegebiet Gerlos unterwegs gewesen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Tirol kam er gegen 16.15 Uhr von der Forststraße ab, auf der die Gruppe talwärts unterwegs war. Er stürzte einen etwa zehn Meter tiefen Abhang im Wald hinunter.

Mann aus Pöttmes war geübter Mountainbiker

Die Polizei ging zunächst davon aus, dass er dabei mit dem Kopf gegen einen harten Gegenstand stieß und sich tödliche Verletzungen zuzog. Der 56-Jährige trug laut Polizei einen Fahrradhelm. Medienberichten zufolge zerbrach der Helm durch die Wucht des Aufpralls. Die Landespolizeidirektion Tirol konnte das auf Nachfrage allerdings nicht bestätigen.

Der Mann war nach Informationen unserer Redaktion ein geübter Mountainbiker. Er war in der Vergangenheit mehrfach im Zillertal unterwegs gewesen. Der 56-Jährige hinterlässt eine Ehefrau. Die weiteren Mitglieder der Gruppe, zwei Frauen und ein Mann, wurden nach dem Unfall von einem Kriseninterventionsteam betreut.