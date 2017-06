2017-06-06 20:39:00.0

Aichach VW prallt in Mercedes: Doch dessen Fahrer fährt einfach weiter

An der Maxstraße in Aichach ist ein VW up in einen Mercedes geprallt. Doch dessen Fahrer hielt danach nicht an, sondern fuhr einfach weiter.

Obwohl ein anderes Auto in seinen Mercedes prallte, fuhr der Mercedesfahrer danach einfach weiter. Nun bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hinweise. Foto: Symbolfoto: Wolfgang Widemann