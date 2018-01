2018-01-31 09:15:00.0

Prozess Vater, Mutter und Tochter klauen gemeinsam

Die Jugendliche hat mal ein Praktikum bei der Polizei gemacht – das hielt sie und ihre Eltern offenbar nicht vom Diebstahl ab. Doch im Aichacher Discounter wurden sie gefilmt. Von Gerlinde Drexler

Der Videobeweis war eindeutig: Der Film zeigte, wie Mutter, Vater und die damals 16-jährige Tochter im Juli 2017 in einem Discounter in Aichach eine Lautsprecherbox stahlen. Auffällig war dabei die klare Arbeitsteilung innerhalb der Familie. Jugendrichterin Eva-Maria Grosse fiel es deshalb schwer, die Geschichte zu glauben, die die drei Angeklagten aus dem nördlichen Landkreis gestern bei der Verhandlung am Amtsgericht Aichach erzählten. Dagegen sprach auch die Aussage der Filialleiterin.

Wie ganz normale Kunden hatten die drei vor dem Tisch gestanden, an dem die Lautsprecherboxen im Laden angeboten wurden. Dann sieht man im Video, wie der 40-jährige Vater die Verpackung der Lautsprecherbox öffnet. Die Mutter nimmt das Gerät in die Hand, legt es aber wieder zurück, als eine Verkäuferin vorbeiläuft.

Anschließend wird die unverpackte Box in den Rucksack gepackt, der im Einkaufswagen steht. Alle drei gehen weiter. Kurz darauf schlendert die Tochter zurück und beginnt scheinbar, die Schachteln mit den Lautsprecherboxen zu sortieren. In Wirklichkeit versteckt sie die leere Verpackung zwischen den vollen.

Die drei Angeklagten gaben zu, die Box ausgepackt zu haben. Als Grund gaben sie an, dass sie sie genauer in Augenschein nehmen wollten. Sie hätten auch vorgehabt, die Ware zu kaufen, sagten sie vor Gericht aus. Als sie dann aber gemerkt hätten, dass die Box mit 40 Euro teurer gewesen sei als gedacht, hätten sie sie wieder zurückgelegt. Allerdings nicht dort, wo die leere Verpackung war, sondern „an einem anderen Platz“.

Dem widersprach die Filialleiterin des Discounters in ihrer Aussage. Nirgends im Laden sei die Lautsprecherbox wieder aufgetaucht. Ebenso wenig wie die Bedienungsanleitung, die das Trio ebenfalls aus der Verpackung genommen hatte. Auch auf der Überwachungskamera sei nichts davon zu sehen gewesen, dass die Box an einer anderen Stelle abgelegt worden wäre.

Der Filialleiterin war beim Gang durch den Laden die leere Verpackung aufgefallen. Daraufhin hatte sie sich die Aufnahmen der Videokamera angesehen und war so auf das Trio aufmerksam geworden. Eine Verkäuferin erkannte die drei als Kunden und als sie ein paar Tage später wieder in den Laden kamen, nahm die Filialleiterin sie beiseite. Sie sagte aus, dass die heute 17-Jährige bei dem Gespräch sehr souverän aufgetreten sei und Folgendes gesagt habe: „Sie können nicht beweisen, dass wir das eingesteckt haben.“ Auch darauf, dass die Box nirgends im Laden zu finden war, hatte die Jugendliche eine Antwort: „Woher sollen wir wissen, wer sie mitgenommen hat?“

Jugendgerichtshelfer Wolfgang Nuspl ging in seinem Bericht auf die Kindheit der Tochter ein. Die Familie war vor drei Jahren vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen. Die 17-Jährige machte im Gespräch auf Nuspl einen sehr ehrgeizigen Eindruck. Dafür sprachen unter anderem die guten Schulnoten. Ihm war aber auch aufgefallen, dass die Erfahrungen der Flucht und die schwierige aktuelle Situation die Jugendliche belasteten.

Nuspls Anregung von drei Gesprächsweisungen für die 17-Jährige griff Staatsanwältin Julia Ehlert auf. Die klare Arbeitsteilung des Trios und die akribische Vorgehensweise, mit der die Tochter versucht hatte, den Diebstahl zu vertuschen, sprach für Ehlert gegen die Angeklagten. Dazu kam, dass die 17-Jährige schon einmal wegen Diebstahl angeklagt gewesen war. Ironischerweise hatte sie als Schülerin einmal ein Praktikum bei der Polizei gemacht.

Richterin Grosse stimmte Staatsanwältin Julia Ehlert zu, die den Eltern vorhielt, dass sie ihre Tochter in die Tat mit hineingezogen hatten. Wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verurteilte Grosse die Eltern, wie von der Staatsanwältin gefordert, zu einer Geldstrafe von jeweils 30 Tagessätzen à 15 Euro. Die Tochter muss zusätzlich zu den Gesprächsweisungen 40 Sozialstunden leisten. Die Familie nahm das Urteil gleich an.