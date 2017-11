2017-11-14 16:30:00.0

Theaterverein Adelzhausen Vatertagsausflug mit Hindernissen und Standpauke

Junge und routinierte Darsteller des Theatervereins Adelzhausen zeigen amüsanten Dreiakter von Bernd Helfrich.

Knapp zweieinhalb Stunden Unterhaltung bietet in diesem Jahr die Komödie „Der Vatertagsausflug“ des Theatervereins Adelzhausen. Bei der Premiere am Sonntag war der Saalbau Dillitz in Adelzhausen einmal mehr sehr gut gefüllt und Jung und Alt amüsierten sich köstlich über die Darbietung der Laienschauspieler.

In seiner 44. Spielzeit zeigt der Theaterverein mit „Der Vatertagsausflug“ einen Dreiakter von Bernd Helfrich. Im Mittelpunkt steht dabei ein Vatertagsausflug, zu dem die Männer der Gemeinde Hipping nach Österreich aufbrechen wollen, um eine Modenschau für Damenunterwäsche zu besuchen. Natürlich dürfen die Ehefrauen davon nichts wissen. Darum tarnen die Männer den Ausflug als Besuch eines Theaters zu Studienzwecken.

ANZEIGE

Doch wegen der schlechten Erfahrungen der Ehefrauen aus den vergangenen Jahren wollen diese die Männer nun begleiten. Mit einer List gelingt es den Männern, ihre bessere Hälfte bereits bei der Abfahrt zu Hause zu „vergessen“. Ein technischer Defekt am Bus soll dafür verantwortlich gewesen sein. Als die Mannsbilder abends dann betrunken nach Hause kommen, haben sich die Frauen im Wirtshaus bereits verbündet und wollen den Herren gewaltig die Leviten lesen. Doch die Männer sind um Ausreden nicht verlegen…

Regisseur Ralf Fiedler, der als vornehmer Berliner Dessous-Vertreter Guido Link selbst mitspielt, konnte die Rollen auch heuer wieder mit jungen, aber mittlerweile bereits routinierten Darstellern besetzen. Roman Dollinger überzeugt dabei als listiger Wirt Quirin Stadler, der den Vatertagsausflug organisiert und in dessen Wirtshaus sich das ganze Stück abspielt. Gemeinsam mit den Männern des Dorfes um Bürgermeister Xaver Öttl (Johannes Dollinger), Bäckermeister Adi Swoboda (Andreas Danner) und den Bauern Max Beil (Simon Pfaffenzeller) bildet Stadler eine sehr unterhaltsame Runde und sorgt für viele Lacher. Ebenso perfekt liefern die jeweiligen Ehefrauen Stasi (Christina Weber), Genoveva (Gabi Greppmeir), Philomena (Andrea Pfaffenzeller) und Walburga (Melanie Dovids) ihre Rollen ab. Vor allem, als sie frustriert zu Hause bleiben müssen und sich im Wirtshaus Mut antrinken für die geplante Standpauke an die Männer.

Zwei weitere Charaktere machen das Stück zu einer Komödie: einerseits der fromme Pfarrer Hochwürden Leibl, eine Rolle, die für Konrad Schmaus wie auf den Leib geschrieben zu sein scheint. Und Schneidermeister Lenz Aufreiter (Florian Dillitz), der als Witwentröster des Ortes gilt. Erfrischend sind auch die Auftritte von Christine Wernberger als Wirtstochter Vroni und Max Maier als Busfahrer Wastl Höll, zudem hat Yannick Kuhn einige Kurzauftritte als Schöberl. (jüd)

Aufführungstermine sind am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 19. November, um 18 Uhr, am Freitag und Samstag, 24. und 25. November, jeweils um 19.30 Uhr. Kartenvorbestellung unter Telefon 08205/6618.