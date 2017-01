2017-01-24 08:58:00.0

Kühbach Veränderungen im Pfarrer-Knaus-Heim

Vor einem Jahr stand das Kühbacher Altenheim fast vor dem Aus. Jetzt sind ein Neubau und eine Aufstockung der Plätze geplant. Von Gerlinde Drexler

Kühbach Vom Altenheim zum Begegnungszentrum soll sich das Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach in den kommenden Jahren entwickeln. Für das in die Jahre gekommene Heim, das von einem Verein betrieben wird, steht nicht nur eine grundlegende Modernisierung an, um den Pflegeanforderungen zu entsprechen. Mit dem geplanten Neubau soll auch das Angebot des Heims erweitert werden.

Unter anderem ist eine Pflegeoase für demenzkranke Menschen geplant. Klaus Ponkratz, der seit März 2016 Heim- und Pflegedienstleiter der Einrichtung ist, freut sich schon auf die Herausforderung. Dabei stand das Haus noch vor rund einem Jahr fast vor dem Aus.

Ab Mitte 2014 standen plötzlich Betten leer

Bis 2013 waren die 30 Betten des Pfarrer-Knaus-Heims, das Mitglied im Caritas-Verband ist, noch voll belegt gewesen. Ab Mitte 2014 aber verschlechterte sich die Situation. Betten standen leer und belasteten die Kasse. Am Ende des Jahres 2015 stand ein Defizit von rund 190000 Euro. Bei einer Mitgliederversammlung bereitete Federico Freiherr von Beck-Peccoz, Vorsitzender des Pfarrer-Knaus-Vereins, die Mitglieder auf schwierige Zeiten vor: „Wir werden in den nächsten Jahren um den Erhalt des Heimes kämpfen müssen.“

Inzwischen hat sich die wirtschaftliche Situation entspannt. Statt leerer Betten gibt es nun sogar kleine Wartelisten. Der Grund ist die Kurzzeitpflege, die das Altenheim seit vergangenem Jahr zusätzlich zur stationären Pflege anbietet. Seit März 2016 habe das Haus eine nahezu hundertprozentige Auslastung, berichtet Ponkratz erfreut.

In einem Teil des Hauses sind Toilette und Dusche noch auf dem Gang

Darauf kann und will sich der gelernte Altenpfleger und Diplompflegewirt jedoch nicht ausruhen. Denn besonders der Teil des Hauses aus dem Jahr 1933 entspricht nicht mehr dem Pflegestandard. Die Zimmer sind zu klein und nicht für Rollstühle geeignet. Dusche und Toilette sind auf dem Gang, die Bewohner haben im Zimmer nur ein Waschbecken. Wobei die Bewohner selbst sich hier wohlfühlten, weiß Ponkratz. Abgesehen davon, dass die Zimmer nicht mehr dem Standard entsprechen, bedeuten sie für das Pflegepersonal zusätzlichen Aufwand. Bis 2023 gewährt die Heimaufsicht des Landratsamtes dem Haus noch Bestandsschutz.

Die Zeichen stehen im Pfarrer-Knaus-Heim also auf Veränderung. Bis 2023 soll der geplante Neubau stehen. In dieses Jahr fällt übrigens auch das 90-jährige Bestehen des Hauses. Genaue Pläne für den Neubau existieren noch nicht. Ponkratz umreißt, was geplant ist: Mit dem Neubau, für den der Mitteltrakt abgerissen wird, soll das Bettenangebot auf 45 Pflege- und Kurzzeitpflegeplätze aufgestockt werden, zehn davon sind als „Pflegeoase“ für schwerst demenzkranke Menschen vorgesehen. Außerdem geplant sind etwa zehn bis zwölf Tagespflegeplätze sowie vier bis sechs betreute Wohneinheiten für rüstige Rentner.

Einrichtung soll zum Begegnungszentrum werden

In der als Begegnungszentrum angedachten Einrichtung soll dann auch der Mittagstisch für Senioren ausgebaut werden, den es heute schon gibt. Rund zwei Millionen Euro wird der Neubau kosten, schätzt Ponkratz. Um das stemmen zu können, hofft der Heimleiter nicht nur auf die Unterstützung der Gemeinde, sondern auch auf eine große Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Die Kühbacher brächten sich schon jetzt sowohl ehrenamtlich als auch finanziell gut ein, lobt er.

Läuft alles wie geplant, geht es im kommenden Jahr mit der Planung des Neubaus los und 2020 wird mit dem Bau begonnen. Während der Bauphase sei Improvisation und Flexibilität gefragt, sagt Ponkratz. „Für mich ist es eine einmalige Gelegenheit, in meiner Laufbahn ein Altenheim mitgestalten zu können.“ Den nötigen Freiraum dazu lässt ihm Federico Freiherr von Beck-Peccoz. Ponkratz über den Baron: „Er ist ein sehr engagierter und großzügiger Mäzen für die Einrichtung.“