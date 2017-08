2017-08-02 15:26:00.0

Auszeichnung Verdienstmedaille für Aichachs Altbürgermeister

Bayerischer Innenminister würdigt Engagement von Heinrich Hutzler. Das beschränkt sich nicht auf die Kommunalpolitik.

Aichach Der Aichacher Altbürgermeister Heinrich Hutzler, 78, hat am Montag in München aus den Händen von Innenminister Joachim Herrmann die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland überreicht bekommen. Im Innenministerium würdigte Hermann, dass Hutzler sich in vielfältiger Weise große Verdienste um seine Heimatstadt Aichach erworben habe. Hutzler wurde 1972 zum ersten Mal in den Aichacher Stadtrat gewählt.

Von 1990 bis 1996 war er Erster Bürgermeister. In dieser Zeit prägte Hutzler mehrere Großprojekte: den Bau der Grundschule und des Hackschnitzel-Heizwerks in Aichach-Nord und die Fertigstellung des Heilig-Geist-Spitals als Seniorenheim.

Neben seiner Tätigkeit für die Stadt Aichach gehörte er von 1972 bis 2002 dem Kreistag des Landkreises Aichach-Friedberg an. In seiner Laudatio verwies der Innenminister zudem darauf, dass Hutzler seit 1972 ununterbrochen Mitglied im Turnrat des TSV Aichach 1868 und dort aufgrund seiner reichhaltigen Erfahrung aus der Kommunalpolitik ein wichtiger Berater sei.

Außerdem gehörte er 14 Jahre lang dem Anstaltsbeirat der Justizvollzugsanstalt Aichach an. Die Beiratsmitglieder wirken bei der Gestaltung des Vollzuges und bei der Betreuung der Gefangenen mit. Hutzler habe die Anstaltsleitung durch Anregungen und Verbesserungsvorschläge und die Gefangenen bei der Eingliederung nach ihrer Entlassung in das zivile Leben unterstützt. Mit hohem persönlichem Einsatz habe er Aufgaben bewältigt, die durch die Konfrontation mit den Problemen und Schicksalen der Gefangenen mit Sicherheit manch zusätzliche Belastung mit sich brachten, so Herrmann.

Darüber hinaus war Heinrich Hutzler von 2000 bis 2011 Heimfürsprecher im Seniorenheim Heilig-Geist-Spital in Aichach. Seit 2011 gibt es einen Heimbeirat, dessen Vorsitzender er ist. Der Heimbeirat ist das zentrale Mitwirkungsgremium der Einrichtung. Er empfängt die neuen Bewohner, nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen, wirkt bei Maßnahmen zur Förderung der Betreuungsqualität mit und führt Veranstaltungen durch. In seinem Amt sei Hutzler überaus aktiv, habe eine enge Bindung zu den Senioren und einen guten Draht zur Heimleitung sowie zu den Klosterschwestern, die das Heim früher führten, hieß es in der Laudatio.

Als Vorsitzender des Vereins der Ruheständler des Öffentlichen Dienstes in Aichach organisiert er seit 2004 für die Mitglieder ein großes kulturelles Angebot an Vorträgen, Reisen, Fahrten sowie weitere gemeinschaftliche Erlebnisse. (AN)