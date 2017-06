2017-06-02 20:28:00.0

Polizei Verkohlte Semmeln lösen Feuerwehreinsatz in Dachau aus

Rauchmelder in Wohnung löst Alarm aus. Als niemand öffnet, muss die Feuerwehr die Tür aufbrechen. Der Bewohner schläft.

Wegen einiger verkohlter Semmeln im Ofen hat ein Rauchmelder in einer Wohnung in Dachau angeschlagen. Laut Polizei musste die Feuerwehr die Türe aufbrechen, weil diese nicht geöffnet wurde. In der Wohnung am Pfarrer-Lechner-Weg fand sie einen schlafenden Mann. Er hatte Semmeln im Ofen aufbacken wollen. Der Mann kam zur Kontrolle ins Krankenhaus. Schaden: 500 Euro. (jasa)