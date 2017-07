2017-07-30 08:12:00.0

Dasing Verletzte und Millionenschaden: Feuer zerstört Western-City

Aufgrund eines Brandes musste die Western-City in Dasing evakuiert werden. Mehr als 400 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an. Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Von Eva Weizenegger

In dem Freizeitpark Western-City in Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. 40 Personen mussten aus der Western-City evakuiert werden, darunter sechs Hotelgäste, die dort ihre Ferien verbrachten. Sie sind alle in Sicherheit. Insgesamt wurden sechs Personen leicht verletzt. Sie kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei im siebenstelligen Bereich.

408 Feuerwehrmänner aus den Landkreisen Dachau, Aichach-Friedberg und Augsburg versuchten, den Flammen Herr zu werden. Gegen 0.45 Uhr wurden sie alarmiert und rückten sofort aus. Die genaue Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Zunächst hieß es, ein Heulager sei in Brand geraten. Doch Christian Happach verweist auf die Kriminalpolizei Augsburg, die nun die Ermittlungen aufnimmt. Brandermittler sind vor Ort.

Brand in Western-City: Bilder zeigen Ausmaß der Zerstörung

Brand in der Dasinger Western-City

Nach Polizeiangaben ist das Gelände der Karl-May-Festspiele nicht vom Brand zerstört worden. Volker Waschk, Pressesprecher der Western-City, war selbst nachts in Dasing und ist noch immer fassungslos. „Wie es weiter geht, müssen wir erst noch besprechen“, sagt er. Die für Sonntag, 17 Uhr, geplanten Vorstellungen an der Freilichtbühne sind abgesagt. Der Vergnügungspark mit seinen Wildwest-Kulissen zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern an, wenn im Sommer die süddeutschen Karl-May-Festspiele über die Freilichtbühne gehen.

Das ist die Western-City in Dasing 1 von 4 vorherige Seite nächste Seite

Die Western-City in Dasing bei Friedberg ist ein Erlebnispark und Veranstaltungsort der Süddeutschen Karl May-Festspiele.

Die Western-City in Dasing bei Friedberg ist ein Erlebnispark und Veranstaltungsort der Süddeutschen Karl May-Festspiele.

Gegründet wurde die Western-City in den 80er Jahren von Westernsänger Fred Rai († 2015).

Gegründet wurde die Western-City in den 80er Jahren von Westernsänger Fred Rai († 2015).

Der 40.000 Quadratmeter große Erlebnispark an der A8 ist einer Western-Stadt nachgeahmt. Es gibt Saloons, ein Reitgelände und verschiedene Lokale.

Der 40.000 Quadratmeter große Erlebnispark an der A8 ist einer Western-Stadt nachgeahmt. Es gibt Saloons, ein Reitgelände und verschiedene Lokale.

Seit 2006 werden in der Festspielarena der Western-City jedes Jahr die Süddeutschen Karl May-Festspiele veranstaltet.

Von den Flammen ebenfalls verschont blieben die Stallungen und die Pferde. „Dieser Bereich war nicht betroffen“, so Happach weiter. Erst im Mai war der Bauantrag für den Neubau der Stallungen, die im November vorigen Jahres ebenfalls durch einen Brand zerstört wurden, im Dasinger Bauausschuss durchgewunken worden. Waschk freute sich damals über den Neuanfang. Ein technischer Defekt war im November für den Brand verantwortlich.

Ferienkinder sollten heute in Dasing anreisen

Glück im Unglück hatte eine Gruppe von Ferienkinder. „Sie sollten eigentlich heute anreisen und dort im Feriencamp betreut werden“, erklärt Waschk. Gott sei dank sei hier noch niemand vor Ort gewesen.

Innerhalb von vier Jahren ist das der dritte Brand in dem beliebten Ausflugziel. Diesmal ist der Kern der City wohl völlig zerstört worden. Wie schon vor einem dreiviertel Jahr stellte die schlechte Wasserversorgung die Feuerwehren vor eine große Aufgabe. Sechs Leitungen wurden an die Paar gelegt und teilweise musste ein Pendelverkehr mit Löschtankwagen eingerichtet werden.