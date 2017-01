2017-01-31 11:13:00.0

Obergriesbach-Zahling Vermisster Zahlinger: Kripo plant neue Suchaktion nach Helmut Scheen

Die Aichacher Polizei suchte bereits vergeblich nach dem 82-Jährigen, ebenso die Dorfgemeinschaft. Nun plant die Kripo eine neue Suchaktion. Aber nicht sofort.

Obergriesbach-Zahling/Augsburg Die Kriminalpolizei in Augsburg hat im Fall des vermissten Zahlingers Friedrich-Helmut Scheen die Ermittlungen von der Aichacher Polizei übernommen (wir berichteten). Sie plant eine weitere Suchaktion nach dem 82-Jährigen, der am Sonntag vor drei Wochen zum letzten Mal gesehen worden war. Wie Sprecher Siegfried Hartmann am Montag auf Anfrage mitteilte, soll die Suchaktion stattfinden, „sobald die Witterung es zulässt“.

Alles andere wäre nach Ansicht des Sprechers „blinder Aktionismus“. Die Polizei geht nach wie vor von einem Unglücksfall aus. Es gebe keine Hinweise auf eine andere Ursache für das Verschwinden des 82-Jährigen, so Hartmann.

Vonseiten der Kripo kommt Lob für die Arbeit der Aichacher Polizei. Sie habe „alles gemacht, was zu machen war“. Wie berichtet, hatte die Polizei am Montag vor drei Wochen mit Hubschrauber, Hunden und der Freiwilligen Feuerwehr aus Zahling nach Scheen gesucht. Die Dorfgemeinschaft organisierte fünf Tage später mit über 90 Helfern inklusive der Feuerwehr eine weitere Suchaktion.

Doch der 82-Jährige blieb verschwunden. Mehrere Zeugenaufrufe in den Medien brachten keine Hinweise ein. Die Polizei steht weiterhin vor einem Rätsel. (nsi)