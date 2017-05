2017-05-04 17:08:00.0

Dasing-Taiting Versuchter Einbruch erst jetzt bemerkt

Erst jetzt haben die Bewohner eines Einfamilienhauses in Dasing festgestellt, dass sie unerbetenen Besuch hatten.

Erst jetzt bemerkten die Eigentümer eines Einfamilienhauses im Breitenweg im Dasinger Ortsteil Taiting, dass in den vergangenen Tagen versucht worden ist, in das Anwesen einzudringen. Der oder die Täter schlichen sich laut Polizei über eine Wiese an eine Mauer, die das Grundstück im Osten begrenzt. Dort versuchten sie, ein versperrtes Gartentor aufzuhebeln. Sie wollten wohl unbemerkt an die Rückseite des Hauses gelangen, scheiterten aber an der massiven Bauweise des Tores. Hinweise an die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710.