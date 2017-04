2017-04-07 16:45:00.0

Versammlung Viele Neue im Vorstand

Stefan Meitinger ist erneut Vorsitzender der Jungen Union in Aichach. Er wird von vielen Neuen im Vorstand unterstützt.

In den kommenden beiden Jahren sind Franziska Fischer und Patrick Daurer Stellvertreter, neue Schatzmeisterin ist Christina Kein. Alter und neuer Schriftführer ist Christoph Knauer. Als Beisitzer fungieren Michael Haas, Manuel Euba, Korbinian Lechner und Johannes Seibold. Komplettiert wird der vorstand von den beiden Kassenprüfern Johannes Hausmann und Wolfgang Bauch. Zusätzlich wurden für die Orte, die nicht Teil des Aichacher Stadtgebietes sind, neue Ortsprecher gewählt: Für Hollenbach ist dies Christina Kein, für Inchenhofen Franziska Fischer und für Sielenbach Michael Haas.

Beim Rückblick auf die letzten zwei Jahre verwies Stefan Meitinger auf das Thema des alten Feuerwehrhauses in Aichach, das zur Markthalle umgenutzt werden sollte und wurde. Hierbei habe sich die JU von Anfang an aktiv in die Diskussion eingeschaltet und die Nachteile gegenüber einem gut frequentierten Wochenmarkt mitten in der Stadt herausgestellt, hieß es. Letztendlich habe sich auch deshalb das Thema Wochenmarkt im Feuerwehrhaus erledigt. Der JU-Ball, der nun unter dem Namen Wittelsbacher Ball firmiert, war ein Erfolg. Unter der Organisation der CSU wurde ein buntes Programm auf die Beine gestellt, und schon jetzt gebe es viele Interessierte für den zweiten Wittelsbacher Ball am 20. Januar 2018.

Der CSU-Ortsvorsitzende Josef Dußmann betonte, wie wichtig die Zusammenarbeit sei, um auch neue Themen in die Arbeit der CSU aufnehmen zu können. JU-Kreisvorsitzender Alexander Bayr verwies darauf, dass die JU im Kreis nur so stark sei, wie ihre Ortsverbände.

Mit dem neuen Vorstand sollen nun Themen angegangen werden, die Aichach und das Umland bewegen, außerdem will die JU im Wahlkampf zur Bundestagswahl aktiv sein. Dazu wird am 25. August der CSU-Stimmkreisabgeordnete HansJörg Durz in die Kreisstadt kommen, um mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen.

Ziel sei es, vor allem Leute anzusprechen, die ungezwungen mit dem Bundestagskandidaten ins Gespräch kommen wollen. Zuvor soll am 2. Juni das Aichacher Krankenhaus zusammen mit der Kreis-JU besichtigt werden.