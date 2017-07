2017-07-13 13:18:00.0

Gemeinderat Vier Hektar für Gewerbe in Mühlhausen

Nördlich des Unterkreuthweges wird das Gewerbegebiet vergrößert. Nachfrage bei der Gemeinde Affing ist nach wie vor da. Es gibt konkrete Vorstellungen für die Erschließung Von Carmen Jung

Mühlhausen hat sich längst zum gefragten Gewerbestandort entwickelt. Die Nachfrage hält an, es gibt weitere Interessenten. Um diese Wünsche befriedigen zu können, weist die Gemeinde Affing erneut Gewerbeland aus. Nördlich des Unterkreuthweges entstehen auf etwa 4,3 Hektar weitere Flächen für Firmen. Bürgermeister Markus Winklhofer sprach am Dienstag im Gemeinderat von einer „wichtigen Etappe in der Entwicklung unserer Kommune“.

Am Unterkreuthweg gibt es bereits 15 Hektar Gewerbeflächen. Knapp 25 Prozent mehr kommen nun dazu. Die Grundstücksverhandlungen seien so weit gediehen, dass man in der glücklichen Lage sei, mehr Gewerbe in die Gemeinde zu bringen, sagte Winklhofer erfreut. Der überwiegende Teil des Geländes gehört inzwischen der Gemeinde. Es handelt sich um das Areal westlich der Firma Mühlhauser Frischbeton und nördlich des Unterkreuthweges. Es soll im Osten bis zu den Firmen am Rechten Kreuthweg reichen. So sieht es die vorläufige Planung vor.

ANZEIGE

Der Rechte Kreuthweg endet mit einem Wendehammer. Hier soll die Erschließungsstraße für die neuen Flächen anknüpfen, sagte Landschaftsarchitekt Hans Brugger. Im Westen könne man die bestehende schmale Straße vergrößern. So entstehe ein Ringschluss. Der Erschließungsaufwand sei deshalb relativ gering, so der Fachmann. Den Vorteil fasste Brugger so zusammen: „mehr Grundstück, günstigere Erschließung“. Eine weitere Straße ins Zentrum des neuen Gewerbegebietes ist nur dann vorgesehen, wenn viele kleinere Grundstücke nötig sind. Denn klar ist, dass man auch auf derartige Wünsche reagieren wird. Bei der Einteilung will man sich ganz nach dem Bedarf richten.

Der Bürgermeister erhielt vom Gemeinderat das geforderte Signal: „Jetzt geht’s weiter im Mühlhauser Gewerbegebiet.“ Einstimmig fasste das Gremium den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan. Mit 10:9 Stimmen beschloss der Gemeinderat als Name „Gewerbegebiet nördlich des Unterkreuthweges“. Mit dem gleichen knappen Votum wurde die Bezeichnung „Am Unterkreuthweg Teil II“ abgelehnt. Den Planungsauftrag erhielt das Büro Brugger einstimmig. Es wird nun einen Vorentwurf anfertigen. Sobald der Gemeinderat den für gut befunden hat, geht es in die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit.

Zuvor hatte der Rat den Satzungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplanes Unterkreuthweg gefasst. Betriebsleiterwohnungen sind nun nicht mehr möglich.

Unterstellhalle genehmigt Außerdem befürwortete der Rat einen weiteren Bauantrag in dem Gewerbegebiet. Am Rechten Kreuthweg 12 ist eine Unterstellhalle für Neu- und Gebrauchtwagen mit rund 800 Quadratmetern vorgesehen. Der Gemeinderat genehmigte Abweichungen vom Bebauungsplan. Unter anderem ist damit eine graue Dacheindeckung möglich. Zulässig sind laut Plan nur rot oder rotbraun.