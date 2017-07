2017-07-12 15:18:00.0

Kunstprojekt Vier Jahreszeiten in einem Bild

Rehlinger Grundschüler gestalten mit Künstlerin Conny Krakowski Wände im Atrium neu

Rehling Die Auf’m Kolk-Stiftung, die musische-künstlerische Projekte unterstützt, ermöglichte es den Schülern der Kunst-AG an der Grundschule Rehling, zusammen mit der Künstlerin Conny Krakowski die Atriumwände neu zu gestalten.

Conny Krakowski ist eine bekannte Künstlerin aus Pichl (bei Aindling), deren Bilder man schon in vielerlei Kalendern und sogar auf Straußeneiern und Federn gemalt erwerben kann. „Unser Atrium ist so schön, aber die bemalten Wände sind inzwischen in die Jahre gekommen und wirken doch schon recht düster“, klagte Sabine Weiß, die Rektorin der Grundschule Rehling. Das sah auch der Elternbeirat so. Deshalb bat sie die Künstlerin Conny Krakowski aus Pichl um Rat. Die gibt auch selbst immer wieder Malkurse für Kinder und ist eine leidenschaftliche Künstlerin. Als sie hörte, dass in Rehling in diesem Schuljahr eine Kunst-AG existiert, folgte sie sofort dem Ruf der Rektorin und ließ sich die Atriumwände zeigen. Und da die Schüler dieser AG (von der 2. bis zur 4. Klasse) die Musik „Die vier Jahreszeiten“ von Vivaldi im Unterricht gehört und besprochen hatten, war auch gleich die Idee für einen „Vierjahreszeiten-Baum“ geboren.

Nun lag es an der Finanzierung. Die Auf’m Kolk-Stiftung, deren Gründerin Adelheid Auf’m Kolk inzwischen gestorben ist, die aber von deren Mann Ulrich weitergeführt wird, ermöglichte das Projekt.

So wie Adelheid Auf’m Kolk der Grundschule Rehling regelmäßig bei der Finanzierung der Konzerte und musikalischen Aufführungen unter die Arme gegriffen hatte, tat es nun auch ihr Mann. Die Rektorin Sabine Weiß und alle Schüler und Lehrer freuten sich sehr über den finanziellen Zuschuss der Stiftung, sodass in mehreren Wochen zusammen mit der Künstlerin Conny Krakowski an den Wänden gearbeitet werden konnte. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Ich bin begeistert“, erklärte auch Schulleiterin Sabine Weiß den Kindern und ihrer „Künstler-Lehrerin“ Conny Krakowski. Die Begeisterung aller war so groß, dass gleich auch noch die Rückseite der Wand mit einer Blumenwiese gestaltet wurde. (AN)