2016-12-28 09:32:00.0

Waffenrecht Vier von 40 „Reichsbürgern“ sind bewaffnet

Im Wittelsbacher Land leben im bayernweiten Vergleich überdurchschnittlich viele Verdächtige Von Christian Lichtenstern

Aichach-Friedberg Im Wittelsbacher Land leben überdurchschnittlich viele sogenannte Reichsbürger. Das ergibt sich aus dem Vergleich von gestern veröffentlichen Zahlen. Die Behörden im Freistaat bislang rund 290 Reichsbürger mit waffenrechtlicher Erlaubnis ermittelt. Allerdings fehlen noch die Zahlen einiger Kreise. Im Freistaat sollen laut BR mehr als 1700 Menschen leben, die der rechten Bewegung angehören und somit die Bundesrepublik nicht anerkennen. Sie ignorieren Bescheide von Ämtern oder Gerichtsurteile, zahlen keine Steuern und stellen sich zum Teil Fantasieausweise oder eigene Autokennzeichen aus. Im Kreis Aichach-Friedberg leben derzeit rund 130000 Menschen – das entspricht in etwa einem Prozent der bayerischen Bevölkerung. Hier stünden 40 Personen im Verdacht, der Reichsbürgerbewegung anzugehören, teilte Teresa Wörle, Pressesprecherin des Landratsamtes, gestern auf Anfrage unserer Zeitung mit. Zwei dieser 40 sind in Besitz einer sogenannten „Waffenbesitzkarte“, weitere zwei haben einen „Kleinen Waffenschein“. Derzeit werde zusammen mit übergeordneten Behörden geprüft, ob ihnen die Erlaubnis entzogen wird, sagt Wörle.

Im Oktober schoss ein Reichsbürger im mittelfränkischen Geor-gensgmünd auf Polizisten, ein Beamter starb. Seither überprüfen die Behörden die Szene und heben immer wieder ganze Waffenarsenale aus. Für das Waffenrecht sind Landratsämter und kreisfreie Städte zuständig. Der große Waffenschein berechtigt zum Führen von scharfen Schusswaffen in der Öffentlichkeit. Den bekommen Antragsteller nur in Ausnahmefällen (Personenschützer, überdurchschnittliche Gefährdungslage). Im Kreis sind das derzeit vier Personen.

ANZEIGE

Nur mit einer Waffenbesitzkarte können Jäger und Sportschützen Waffen und Munition zur Ausübung ihres Hobbys erwerben. Eine geladene Waffe in der Öffentlichkeit dürfen diese nicht bei sich tragen, sie können aber Waffe und Munition getrennt voneinander auf direktem Weg zum Schießstand oder ins Jagdrevier transportieren. Derzeit sind im Wittelsbacher Land rund 3600 Karten für Waffen erteilt. Wobei beispielsweise ein Schütze für mehrere Sportwaffen auch mehrere Karten braucht. Der kleine Waffenschein berechtigt zum Führen von Schreckschusswaffen in der Öffentlichkeit. Antragsteller werden zwar auch auf ihre Zuverlässigkeit (polizeiliches Führungszeugnis etc.) hin geprüft. Angaben zu den Gründen sind aber nicht nötig. Im Kreis haben in diesem Jahr weit über 300 Bürger diesen Schein beantragt (wir berichteten). Mittlerweile gibt es laut Landratsamt bereits rund 800.