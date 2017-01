2017-01-11 06:59:00.0

Bildung Volkshochschule: Auf anderen Wegen etwas wagen

In Kürze wird das neue Programm der Volkshochschule verteilt. Was es dabei Neues gibt und wie man sich für die Kurse anmelden kann.

Auf dem Titelblatt der neuen Programmzeitschrift „Die Eule“ sind verschiedene Wege zu sehen, die auch vor Landesgrenzen nicht Halt machen. Sie sind bunt, geordnet, einsam oder voller Leben. Allen Interessierten will die Volkshochschule Aichach-Friedberg damit Mut machen, in den unterschiedlichsten Bereichen des neuen Programms neue Wege auszuprobieren. Für manche ist es reizvoll, eine neue Sprache zu lernen oder eine schon gelernte zu verbessern. Viele nehmen sich vor, für Ihre Gesundheit zu sorgen und sich mehr zu bewegen. Andere wagen sich an eine kreative Betätigung und entdecken so ungeahnte Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das neue Programm bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten:

Reisen Zwei Reisen stehen diesmal zur Auswahl: die erste führt in das zauberhafte Persien und die zweite auf die Insel Sardinien. Beide Angebote wurden in Kooperation mit der Vhs Donauwörth aufgenommen, die mit ihrer großen Erfahrung im Bereich Reisen punkten kann.

ANZEIGE

Politik Neu ist ein kostenloser Workshop für Bürgerinnen und Bürger, die sich mit einigen Entscheidungen der Politik schwertun. Sie können Ihre Fragen, Ängste oder Wut in einem Rahmen äußern, der von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Auch das Thema „Migration und Integration“ wird in einem Vortrag beleuchtet. Das Leben Martin Luthers aus dem Blickwinkel seiner Zeit wird an einem Abend im „Lutherjahr“ vorgestellt.

Familie In Kooperation mit dem Jugendamt gibt es wieder interessante kostenlose Vorträge für Eltern mit Kindern bis sechs Jahre. Sie stärken die Erziehungskompetenz und geben mehr Sicherheit im Umgang mit den Kindern. Antworten auf viele Fragen zum neuen Elterngeld Plus, zu Trennung und Scheidung und Unterhaltsansprüchen geben kompetente, rechtskundige Referenten und Referentinnen.

Fitness Für besonders Wagemutige bietet die Vhs erstmals „Aerial-Flow-Yoga“ an. Der Trainer arbeitet mit Tüchern, die an der Decke befestigt sind und den Kurs zu einem besonderen Erlebnis machen. Auch der Kurs „Jonglieren“ stellt eine Herausforderung dar, die zu mehr Ausgeglichenheit und Entspannung führt. Wer noch überlegt, ob Golf für ihn die richtige Sportart ist, der kann dies bei einem Schnupperkurs feststellen.

Kultur Japanische Kalligrafie wird wieder angeboten, aber auch neu, Kalligrafie als Handschrift, mit der man wunderbare individuelle Einladungen oder Glückwunschkarten gestalten kann. Bereits ins 8. Semester geht die Literaturreihe, die in der Stadtbücherei Aichach einen geeigneten Rahmen gefunden hat. Geplant ist sie auch im Herbst in der Bücherei in Friedberg.

Hobby Für die erste Tour mit dem Motorrad wird ein Mechaniker-meister Tipps und Tricks für die Technik verraten. Ein Fliesenleger-meister zeigt, wie jeder seine Ideen für einen Mosaiktisch umsetzen kann. Schneidermeisterinnen laden ein, die Nähmaschine kennenzulernen und mit ihr Mode zu gestalten. Im EDV-Bereich geht es in diesem Semester auch um die Gefahr von Würmern und Viren und wie diesen begegnet werden kann, sowie um die Handhabung des immensen Angebotes im Internet.

Darüber hinaus sind bewährte Angebote in den Bereichen Sprachen, Gesundheit, Beruf und Karriere, Kultur und Gestalten, Gesellschaft und Leben und die junge Vhs im neuen Programmheft der „Eule“ zu finden. Verteilt wird das neue Programm an alle Haushalte in der Zeit zwischen dem 16. bis 20. Januar und steht dann auch im Internet unter www.vhs-aichach-friedberg.de zur Verfügung. Anmeldungen können bis Freitag, 3. Februar, erfolgen, für später beginnende Kurse auch nach diesem Termin, jedoch spätestens sieben Tage vor Kursbeginn. Die Geschäftsstelle ist während der Hauptanmeldezeit auch über Mittag und am Freitag bis 15 Uhr besetzt. Einschreibungen können persönlich, telefonisch, per Fax, per Email oder im Internet erfolgen. Damit möglichst viele Kurse stattfinden können, bittet die Vhs um rechtzeitige Anmeldung.

Kontakt Telefon 08251-87370, Fax 08251-873716, Email: info@vhs-aichach-friedberg.de, Internet: www.vhs-aichach-friedberg.de.