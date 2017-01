2017-01-11 11:15:00.0

Ernährung Vom Zufalls-Produkt zum Kissinger Erfolgs-Brot

Eigentlich wollte Markus Kratzer bloß seinem Sohn etwas Gutes tun. Doch seine weizenfreien Backwaren kommen so gut an, dass die Arbeit kaum zu stemmen ist. Von Sebastian Mayr

In Königsbrunn fertigt Markus Kratzer aus Kissing nach Feierabend Brote von Hand. Die werden auf Märkten und in Hofläden verkauft – und kommen gut an. Markus und Ulrike Kratzer leiten das junge Kissinger Unternehmen.

Angefangen hat alles mit den Bauchschmerzen ihres Sohnes Max. Jetzt werden Ulrike und Markus Kratzer vom Erfolg überrannt. Ihr kleines Unternehmen Kratzer-Brot stellt Brote ohne Weizenmehl her. Mit dem Backen begonnen hat Markus Kratzer, weil Max keinen Weizen verträgt. Das Brot schmeckte auch Freunden. Markus Kratzer tüftelte, backte und backte und begann schließlich, das Brot zu verkaufen. Inzwischen ist Kratzer-Brot nebenbei kaum mehr zu betreiben.

Denn so läuft das kleine Unternehmen bislang. Markus Kratzer ist Bäckermeister und Konditor. Sein Vater betrieb bis zu seinem Tod Anfang der 2000er eine Bäckerei in Kissing. Markus Kratzer arbeitet im Hauptberuf im Vertrieb für die Lebensmittelindustrie. An zwei Abenden in der Woche aber backt er in der Bäckerei eines Freundes in Königsbrunn. Ulrike Kratzer, gelernte Industriekauffrau, kümmert sich um die vier Kinder und um Buchhaltung, Marketing und Lieferscheine.

Wenn sich in Kissing ein passender Standort fände, die Kratzers würden wohl zuschlagen und ihr Geschäft größer aufziehen. Der Platz für Brote und Brottüten wird allmählich knapp. Doch eine passende Gewerbeimmobilie ist nicht so einfach zu finden. Also stellt sich Markus Kratzer weiter mittwochs und donnerstags nach Feierabend in die Backstube, bleibt dort bis in die Nacht und steigt am nächsten Morgen nach vier Stunden Schlaf wieder aus dem Bett.

Bestätigung der Kunden als Antrieb

Zeit ist neben vier Sorten Mehl, Wasser, Hefe und Meersalz, die wichtigste Zutat seiner Brote. Denn der Teig muss lange gehen. Auf Konservierungsstoffe, Stabilisatoren, Backtriebmittel und Lebensmittelfarbe verzichtet Kratzer. Die Brote sind handgemacht. Das macht sich im Preis bemerkbar: zwischen 8,90 und 9,50 Euro kostet der ZweiKilo-Laib. Die Kunden kaufen trotzdem. Wirklichen Gewinn wirft Kratzer-Brot bislang aber nicht ab.

Das Unternehmen läuft, weil die Kratzers, bis auf eine Verkäuferin für die Märkte, kein Personal bezahlen müssen. Das Ehepaar nimmt seine Energie aus der Bestätigung, die von den Kunden kommt. „Das ist der Antrieb“, sagt Ulrike Kratzer. Für ihren Mann ist das Backen auch ein Ausgleich. Was für andere das Fitnessstudio ist, ist für ihn die Backstube. Doch kommt die Zeit für den nächsten Schritt? „Es gehört Mut dazu“, sagt Ulrike Kratzer. „Ich habe auch eine Verantwortung als Familienvater“, sagt Markus Kratzer. Nebenerwerb – ja. Aber davon leben? Zum Risiko eines Selbstständigen gesellen sich die Kosten für private Versicherungen, die Berufsgenossenschaft und so fort.

Die Konkurrenz ist groß. Bäckereiketten und Supermärkte verkaufen Brot und Gebäck, deren Preise sind niedrig. Doch die Kratzers sehen ihre Chance. „Es ist ein schwieriger Markt. Aber jetzt ist eine Zeit, in der die Leute umdenken. Eigentlich ist es eine gute Zeit“, glaubt Markus Kratzer. Er ist sicher: „Die Leute suchen ordentliches Brot – so wie es das früher gegeben hat.“ Kratzer-Brot kann auch mit dem Namen der früheren Kissinger Bäckerei punkten, der in der Region noch einen Klang hat.

Ganze Familie hilft mit

Bei denen, die den Namen nicht kennen, zieht die Qualität. Als das Ehepaar Anfang 2015 ein Kleingewerbe anmeldete, fragten sie bei Hofläden an, ob die ihre Waren ins Sortiment aufnehmen wollen. Inzwischen läuft es anders herum. „Wir haben Anfragen, da ist es schade, dass wir sie absagen müssen“, sagt Ulrike Kratzer. Doch mehr geht nicht. Das Problem, das die großen Ketten haben, hat Kratzer- Brot in klein. Die Nachfrage steigt, die Produktion auch. Doch Zeit und Ressourcen bleiben knapp.

Vorerst gibt es Kratzer-Brot in Hofläden und im Verkaufsanhänger auf Wochenmärkten. Auch für ihren Verkaufsanhänger sind die Kratzers ein Risiko eingegangen. Sie wollten ihn erst mieten und haben ihn dann doch gekauft und wieder in Schuss gebracht. Die Firma beschäftigt die ganze Familie, in den Ferien helfen auch die Kinder mit. Wie es weitergeht? Erst mal wird gebacken. Und verkauft.