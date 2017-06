2017-06-06 13:00:00.0

Aichacher Wasserwacht Vor den Baywatch-Stars ist ein Aichacher Retter im Kino zu sehen

Wasserwacht präsentiert bayerischen Image-Film im Cineplex. Was Mitch von Miami-Beach mit Luca in Aichach gemeinsam hat Von Gerlinde Drexler

Die knallrote Rettungsboje, mit der sich Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) im neuen Baywatch-Film in die Fluten vor Miami Beach stürzt, steht bereit. Nur wird im Notfall nicht Mitch danach greifen, sondern ein Mitglied der Aichacher Wasserwacht. Die Ortsgruppe nutzt den Kinostart des neuen Baywatch-Filmes, um Kinobesuchern am Wochenende einen Einblick in ihre Arbeit zu geben. Im zweiminütigen Imagefilm der Bayerischen Wasserwacht taucht auch ein Aichacher auf.

Es ist eine Szene, die auch aus dem Baywatch-Film stammen könnte: Das Boot düst über die Wellen, auf denen sich die Sonne spiegelt, Wasser spritzt, die Retter greifen beherzt zu und ziehen eine Person aus dem Wasser. Der neue Imagefilm der Bayerischen Wasserwacht, der vor dem Hauptfilm im Cineplex in Aichach läuft, zeigt die Arbeit der heimischen Wasserwacht. In einer kurzen Sequenz ist der 17-jährige Aichacher Luca Mares zu sehen. Genau wie in dem Hollywood-Streifen Baywatch geht es auch im realen Leben der Wasserwachtler darum, Leben zu retten. Eine weitere Gemeinsamkeit: Auch die Mitglieder der Wasserwacht haben Strandwache.

Die drei Wachstationen der Wasserwacht Aichach sind am Radersdorfer Baggersee (Markt Kühbach), am Mandlachsee (Markt Pöttmes) und im Aichacher Freibad. Hier sorgen jeweils drei bis fünf Ehrenamtliche am Wochenende und an Feiertagen für die Sicherheit der Badegäste. Die Zahl der Einsätze sei allerdings deutlich weniger als man sie aus Film und Fernsehen kenne, sagt Florian Kammermayer, stellvertretender Vorsitzender der Ortsgruppe. Und auch weniger spektakulär. Kammermayer zu den Einsätzen: „Unsere Arbeit bezieht sich meistens auf Erste-Hilfe-Maßnahmen.“

Ein weiterer Unterschied: Im Gegensatz zu den Baywatch-Helden muss die Wasserwacht Ausbildung und Material zum größten Teil selbst finanzieren. Die Ausbildung sei sehr vielfältig, erklärt Kammermayer. Angehende Rettungsschwimmer müssen zuerst das Rettungsschwimmerabzeichen machen, das es in Bronze, Silber und Gold gibt. Danach geht es erst richtig los. Mit Knotenkunde, Schnorchelabzeichen und einer Ausbildung in Wiederbelebung geht es zum „Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst“. Das ist die Grundqualifikation für alle Wasserwacht-Mitglieder, die Badeaufsicht an Gewässern machen.

Wer will, kann weitermachen und sich zum Wasserretter ausbilden lassen. Die Ausbildung gehe über mehrere Wochenenden, erklärt Kammermayer. Dabei werden notfallmedizinische Kenntnisse vertieft, spezielle Rettungen auch aus Flüssen geübt oder das Retten mit dem Boot trainiert.

Wer Wasserretter ist, hat auch die Grundqualifikation im Sanitätsdienst und kann so zum Beispiel auch Sanitätsdienst bei Veranstaltungen übernehmen.

Um den Kinobesuchern einen Einblick in ihre Arbeit zu geben, hat die Wasserwacht vor dem Cineplex in Aichach nicht nur einen Informationsstand aufgebaut.

Besucher können auch Ausrüstungsgegenstände wie ein Wachboot oder den Schwimmanzug genau in Augenschein nehmen. Für alle Besucher, die sich gerne als Teil der Baywatch-Familie sehen wollen, hat die Ortsgruppe etwas Besonderes vorbereitet: ein Fotoshooting, bei dem man wahlweise vor einem riesigen Hai, am Strand oder mit den Baywatch-Rettern posieren kann.

Infostand Die Wasserwacht Aichach präsentiert sich ein weiteres Mal am kommenden Wochenende, 10. und 11. Juni, von 15 bis 21 Uhr im Cineplex Aichach.