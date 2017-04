2017-04-17 21:08:00.0

Polizei Vorfahrt missachtet: Fünf Verletzte bei Merching

Zusammenstoß auf der Kreuzung. Ein Hubschrauber und mehrere Rettungsfahrzeuge sind im Einsatz. An zwei Fahrzeugen entsteht Totalschaden.

Fünf Personen wurden am Ostersonntag bei einem Verkehrsunfall nahe Merching verletzt. Wie die Polizei berichtet, war ein Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck gegen 17.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße vom Mandichosee unterwegs. An der Kreuzung mit der Kreisstraße AIC12 missachtete er das Stoppzeichen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der von Unterbergen in Richtung Mering unterwegs war. Durch den Aufprall wurden beide Pkw in den angrenzenden Acker geschleudert. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin erlitten leichte, die beiden im Fond sitzenden Mitfahrer mittelschwere Verletzungen. Der Fahrer im vorfahrtsberechtigten Pkw zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Um die Verletzten ins Krankenhaus zu bringen, waren ein Hubschrauber und mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 25000 Euro.