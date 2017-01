2017-01-02 09:03:00.0

Aichach Vorhang auf und Bühne frei für den Aichacher Fasching

Beim Silvester-Galaball zeigt die Faschingsgesellschaft Paartalia ihr neues Programm. Es führt das Publikum in diesem Jahr in die Welt des Zirkus. Von Josef Mörtl

Aichach Der Aichacher Fasching hat am Silvesterabend Fahrt aufgenommen. Beim festlichen Galaball des TSV Aichach in der zu drei Vierteln gefüllten TSV-Turnhalle stellte die Faschingsgesellschaft Paartalia ihr komplettes Programm unter dem Motto „Zirkus“ vor. Die Kinder-, Teenie- und Jugendgarden sowie der komplette Hofstaat der Paartalia stellten dabei unter Beweis, dass sich das monatelange Proben seit dem Sommer gelohnt hat. Alle vier Garden zeigten in ihren bunten Kostümen ein tolles und unterhaltsames Programm, das die Zuschauer in die Manege entführte. Die zahlreichen Trainer der Faschingsgesellschaft hatten ganze Arbeit geleistet.

Die Tische waren teilweise sehr locker besetzt. Gesundheitliche Gründe hatten wohl einigen Gästen einen Strich durch die Rechnung gemacht. So auch Bürgermeister Klaus Habermann, sonst ein eifriger Ballbesucher. Er lag zuhause krank im Bett. TSV-Vorsitzender Klaus Laske konnte aber Birgit Cischek von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen willkommen heißen, dem Hauptsponsor des Vereins.

ANZEIGE

Wolfgang Opiela, Robert Held, Martina Reh, Werner Süßner und Heinz Plachta hatten die TSV-Halle dekoriert. Dafür bekamen sie vom Prinzenpaar der Paartalia den Faschingsorden umgehängt. Beirätin Andrea Mahl hat ihn entworfen. Er zeigt die Bühne beziehungsweise die Manege und das liebste Hobby der Faschingsnarren, das Tanzen. Neben Irene Rung erhielt auch Heinz Mannweiler für seine Verdienste für den Faschingsverein einen Orden umgehängt. Er hatte vor der TSV-Turnhalle ein beheiztes Zelt aufgebaut.

Nach einigen schmissigen Tanzrunden der Showband Cornelius & Friends, die mit ihrer charmanten Sängerin Andrea Gresstets den Jahreswechsel in Aichach einleitet, warteten die Nachwuchstänzer der Paartalia schon ungeduldig auf ihren ersten großen Auftritt der Saison. Sie wurden angekündigt von den beiden Hofmarschällen Tamara Stolz und Fabian Schmaus. Nach den ersten Minuten hatte sich die Aufregung gelegt und die Kleinsten, allesamt in bunten Zirkuskostümen, tanzten munter drauf los. Nacheinander folgten die Teenie- und die Jugendgarde. Der Paartalia-Nachwuchs zeigte ein fetziges Showprogramm und erhielt viel Applaus.

Nachdem sich die Ballbesucher ein weiteres Mal auf der Tanzfläche ausgetobt hatten, stellte sich die Truppe der Paartalia im Eingangsbereich der TSV-Halle auf. Nach ihrem von Beifall begleiteten Einmarsch zeigte sie ihr knapp einstündiges Programm.

Die Garde bilden heuer zwölf fesche Mädels, die unterstützt werden vom Elfer Stefan Baierl, Axel Mayr, Rene Koppold, Stefan Dauber und Alexander Karl. Nach dem Showteil wartete das Publikum gespannt auf den Prinzenwalzer. Das Prinzenpaar, Prinzessin Andrea und Prinz Christoph I., tanzte sich in den roten, gut aufeinander abgestimmten Kostümen schnell in die Herzen der Zuschauer. Die beiden schwebten zu „Halleluja“ von Alexandra Burk über die Tanzfläche. Das Prinzenpaar meisterte die Herausforderung glänzend. Anschließend sorgten die Aktiven der Paartalia für einen kurzweiligen weiteren Ballabend, bei dem das Jahr 2016 allmählich ausklang.

Bei uns im Internet finden Sie eine Bildergalerie zum Silvester-Galaball.