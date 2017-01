2017-01-13 10:50:00.0

Kreis Aichach-Friedberg Vorwurf sexueller Missbrauch: Ex-Jugendtrainer muss vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenberg wirft einem 27-jährigen ehemaligen Jugendtrainer aus dem Wittelsbacher Land vor, zwei Buben sexuell missbraucht zu haben.

Ein ehemaliger Jugendtrainer aus dem Wittelsbacher Land steht voraussichtlich ab 15. Februar wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Landgericht Aschaffenburg. Das teilte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bislang sind sechs Verhandlungstage angesetzt.

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wirft dem 27-Jährigen vor, in seiner Zeit als Jugendtrainer des Fußballdrittligisten SSV Jahn Regensburg zwei zehnjährige Buben unsittlich berührt zu haben (wir berichteten). Mehrere Monate saß er in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen ihn, nachdem der Verein die Polizei eingeschaltet hatte. Ob es zum Prozess kommen würde, war lange fraglich. Zwei Gerichte vertraten unterschiedliche Auffassungen.

Die Zweite Große Jugendkammer des Landgerichts Aschaffenburg lehnte zunächst die Eröffnung des Hauptverfahrens in einem der beiden Fälle ab und erklärte sich im anderen für nicht zuständig.

Oberlandesgericht kassiert Entscheidung

Ein Fall soll sich im unterfränkischen Alzenau zugetragen haben. Wie Günter Will, Pressesprecher des Landgerichts, vor einem Jahr mitteilte, hatte hier das Gutachten einer psychologischen Sachverständigen ergeben, „dass nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden könne, dass der Spieler den geschilderten Sachverhalt auch tatsächlich erlebt hat“.

Es bestehe „keine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür (...), dass der Angeschuldigte (...) auf Grundlage der Angaben des Jungen verurteilt werden wird“.

Das Oberlandesgericht (OLG) Bamberg aber kassierte die Entscheidung des Landgerichts. Einer Pressemitteilung des Landgerichts zufolge bejahte das OLG ausdrücklich den erforderlichen hinreichenden Tatverdacht. Entscheidend dafür sei „die Prognose des Gerichts, dass die Hauptverhandlung wahrscheinlich mit einem Schuldspruch enden wird, wenn das Ermittlungsergebnis nach Aktenlage sich in der Beweisaufnahme als richtig erweist“. Das OLG ließ daher die Anklage zu und eröffnete das Hauptverfahren vor der Zweiten Jugendkammer des Landgerichts.

Trainerstationen in der zweiten und dritten Liga

Der Anklage zufolge soll sich der Jugendtrainer ein zweites Mal an einem ebenfalls Zehnjährigen in Berlin vergriffen haben. Das Landgericht erklärte sich in diesem Fall für örtlich nicht zuständig.

Auch hier widersprach das OLG, zumal der Jugendtrainer im Zuständigkeitsbereich des Landgerichts verhaftet worden war. Nun muss das Landgericht erneut entscheiden, ob es auch in diesem Fall das Hauptverfahren eröffnet. Darüber werde derzeit beraten, so der Gerichtssprecher.

Der 27-Jährige wohnt im Wittelsbacher Land, stammt aber aus dem Raum Ingolstadt. Seinen Schulabschluss machte er in Aichach. Er spielte für Jugendmannschaften in Aichach-Friedberg und Neuburg-Schrobenhausen. Es folgten Trainerstationen bei Profivereinen der zweiten und dritten Liga. nsi