2017-12-29 07:01:00.0

Projekt Vorzeitige Baufreigabe für „Sportbox“ ist da

Der TSV Aichach will ab Mitte nächsten Jahres mit den Arbeiten an seinem Erweiterungsbau beginnen. Im Frühjahr 2019 soll das Gebäude fertig sein. Was das kostet. Von Nicole Simüller

Der TSV Aichach will neben der TSV-Halle eine „Sportbox“ bauen. In ihr sollen unter anderem drei Gymnastikräume untergebracht werden. Foto: Entwurf: Architekt Raymond Fay