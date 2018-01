2018-01-22 09:00:00.0

Bevölkerung Wachstum: Neun über dem Schnitt

Über die Hälfte der Kommunen im nördlichen Landkreis legen deutlich mehr zu Von Christian Lichtenstern

Aichach-Friedberg Das Wittelsbacher Land wächst seit Jahren kontinuierlich. Seit 2002 sind es fast 6000 Einwohner mehr geworden – insgesamt lebten Ende 2016 hier rund 131400 Menschen. Das entspricht einem Bevölkerungswachstum von 4,7 Prozent. Die Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik zeigen aber durchaus unterschiedliche Entwicklungen im Landkreis.

Neun von 16 Kommunen nördlich der Autobahn wachsen zum Teil deutlich über dem Durchschnitt. Gleich zweistellig nach oben geht es in den drei vergleichsweise kleinen Gemeinden im Osten des Landkreises, die am nächsten zur Metropole oder zur Autobahn, beziehungsweise beides liegen. Also in Schiltberg, Sielenbach und in Adelzhausen. Die Stadt Aichach legt nur moderat zu und deutlich weniger als das nahe und ähnlich gut ans Verkehrsnetz angeschlossene Kühbach.

Eine negative Bevölkerungsentwicklung weisen drei Gemeinden aus dem nördlichen Landkreis aus. Baar im äußersten Nordwesten ist eh schon der kleinste Ort. Hollenbach hatte lange Zeit keine Bauplätze für junge Familien – das schlägt bis heute durch, obwohl die Gemeinde hier längst reagiert hat. In Todtenweis hat sich die Lage nach der aktuellen Erhebung zuletzt wieder stabilisiert – aus einem Minus in früheren Erhebungen im Vergleich zur Jahrtausendwende ist wieder ein leichtes Plus geworden.