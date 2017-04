2017-04-16 06:04:00.0

Aichach Wachwechsel beim Roten Kreuz in Aichach

Mario Pettinger gibt die Leitung der Sanitätsbereitschaft Aichach nach 16 Jahren ab. Ein junges Duo übernimmt. Ehrenamtliche leisten über 13000 Einsatzstunden.

Die Sanitätsbereitschaft Aichach steht unter neuer Führung. Sowohl Mario Pettinger, der ihre Geschicke in den vergangenen 16 Jahren in einem Umfang von jährlich weit über 1000 ehrenamtlichen Stunden leitete, als auch sein Stellvertreter Matthias Märkl, der acht Jahre sein Stellvertreter war, stellten sich bei der Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wiederwahl.

Mit großer Mehrheit wurden einer Mitteilung zufolge Christina Grundner zur Bereitschaftsleiterin und Thomas Kammerer zu ihrem Stellvertreter gewählt. Sowohl Mario Pettinger als auch Matthias Märkl erklärten sich jedoch auf ausdrücklichen Wunsch der neuen Bereitschaftsleitung dazu bereit, weiterhin diverse Leitungs- und Führungsaufgaben in Aichach zu übernehmen. Darüber hinaus will Pettinger weiter als stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter und Delegierter des Bezirksverbandes Schwaben zur Verfügung stehen. Er kündigte an, sich bei den Kreiswahlen Ende April zur Wiederwahl zu stellen.

Exakt 13318 Einsatzstunden haben die ehrenamtlichen Sanitäter der Sanitätsbereitschaft Aichach im vergangenen Jahr geleistet. Das teilte Pettinger bei der Jahreshauptversammlung vor 45 Mitgliedern im hauseigenen Lehrsaal an der Martinstraße in Aichach mit. Er zollte seiner Mannschaft für ihren unermüdlichen Einsatz größten Respekt: „Was hier wieder geleistet wurde, ist unglaublich.“

Mit Abstand die meisten Einsatzstunden fielen im Sanitätsdienst an. 3211 Stunden kamen zusammen, um vielen Veranstaltungen ein gewisses Maß an Sicherheit zu verleihen. Aber auch im Rettungsdienst waren die ehrenamtlichen Sanitäter sehr aktiv. Derzeit verfügt die Sanitätsbereitschaft Aichach über 22 Mitglieder, die die Qualifikation besitzen, sogar im professionellen Rettungsdienst tätig zu sein. Sie übernahmen über 200 Schichten zu je zwölf Stunden und entlasteten die Berufssanitäter in einem Umfang von 2468 Stunden.

Darüber hinaus wurden die sechs ehrenamtlichen Rettungssanitäter des sogenannten Hintergrunddienstes im vergangenen Jahr 122 Mal von zu Hause oder am Arbeitsplatz alarmiert. Das war immer dann der Fall, wenn der in Aichach stationierte reguläre Rettungswagen bereits einsatzmäßig gebunden war. 361 Einsatzstunden fielen dabei an.

Zusätzlicher Rettungswagen rettet Leben

Um diesen oft lebensrettenden Dienst anbieten zu können, war vor einigen Jahren ein eigener Rettungswagen angeschafft worden, der an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ehrenamtlich besetzt und zum Großteil von den Mitgliedern der Sanitätsbereitschaft Aichach aus dem Erlös von Sanitäts- und Arbeitsdiensten finanziert wird.

Mehrfach wurde die Sanitätsbereitschaft im vergangenen Jahr zu überregionalen Großeinsätzen gerufen. Unter anderem war die Schnelleinsatzgruppe Aichach beim Amoklauf in München vor Ort und bei einem der größten Evakuierungseinsätze in der Geschichte des BRK, der Bombenentschärfung an den Weihnachtsfeiertagen in Augsburg. Um für solche Ereignisse vorbereitet zu sein, bedarf es vieler Übungsstunden. 2016 wurden im Bereich Schnelleinsatzgruppe 640 Übungs- und Einsatzstunden notiert.

Pettingers Stellvertreter Matthias Märkl teilte mit, dass dank etlicher Neumitglieder die Zahl der Aktiven bei 73 Mitgliedern blieb. Kassenwart Michael Euba gab nach seinem Bericht für den verhinderten Wolfgang Martin bekannt, dass trotz rückläufiger Papiermengen positive Ergebnisse bei den vier Altstoffsammlungen erzielt wurden. In 385 Arbeitsstunden wurden über 100 Tonnen Papier und mehr als eine Tonne Altkleider gesammelt.

Dem Blutspendedienst Bayern wurden im vergangenen Jahr 1500 Blutkonserven übergeben. Bei allen 15 Sammelterminen waren im Schnitt acht Helfer im Einsatz. Insgesamt leisteten sie 701 Stunden.

Darüber hinaus bildeten sich die Aktiven der Aichacher Sanitätsbereitschaft in insgesamt 1079 Stunden aus und fort, besuchten zwölf Bereitschaftsabende im Umfang von 695 Stunden, absolvierten 556 Stunden im Bereich Technik und Sicherheit und leisteten 1535 Stunden an sonstigen Arbeitsdiensten. Die Ausbilder schulten an 738 Stunden die Bevölkerung in Erster Hilfe und es wurden 949 Stunden in Führungs- und Leitungsarbeiten investiert. (AN)