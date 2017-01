2017-01-14 15:00:00.0

Veranstaltung Wählervereinigung schickt Bürgermeisterkandidatin in Petersdorf ins Rennen

Aus einem geplanten Petersdorfer Informationsabend wird eine Bekanntgabe: Die Wählervereinigung stellt ihre Kandidatin für das Amt im Petersdorfer Rathaus vor. Von Stefanie Brand

Rund 40 Bürger sind am Donerstagabend in den Schimmelwirt in Willprechtszell gekommen, um es von Robert Brandner persönlich zu hören: „Wir haben eine Kandidatin gefunden“, erklärte er schon nach wenigen einführenden Worten und allgemeinen Informationen rund um die anstehende Neuwahl des Bürgermeisters in Petersdorf. Und schon erhob sich Angelika Pest, die Kandidatin der Wählervereinigung Schönleiten/Willprechtszell/Axtbrunn/Hohenried, die im Anschluss an die Veranstaltung zugab: „Es hat sich eine Viertelstunde vor der Veranstaltung entschieden.“

Mit dieser Überraschung hatten die wenigsten gerechnet. Auch die Gemeinderatsmitglieder Peter Brandner und Robert Brandner hatten sich auf eine Veranstaltung vorbereitet, die über Eventualitäten informieren sollte.

Noch kein politisches Programm

Dass das nun nicht mehr nötig war, weil die Wählervereinigung auch eine Kandidatin stellen wird, freute nicht nur die Gemeinderatsmitglieder. Der kurzfristigen Veröffentlichung dieser Information war es auch geschuldet, dass Angelika Pest auf detaillierte Fragen zu ihrem Programm und ihren politischen Schwerpunkten vorerst passen musste. Dafür erhielt sie jedoch Schützenhilfe aus den Reihen der Gemeinderäte. Robert Brandner erklärte: „Wir werden Angelika auf Stand bringen, was aktuell Thema im Gemeinderat ist.“

Peter Brandner schnitt in diesem Zusammenhang sogleich das wohl brisanteste Thema der nächsten Zeit, die Wasserversorgung im Ort, an. Er erklärte aber auch mit Blick auf die Haushaltslage: „Es ist noch jedes Jahr umgegangen.“ Auch Robert Weichselbaumer sieht der Nominierungsveranstaltung positiv entgegen: „Die Verwaltungsgemeinschaft hat Unterstützung zugesagt, dass sich das, was passiert ist, nun nicht mehr wiederholt.“ Ex-Gemeinderatsmitglied Georg Jakob erklärte: „Nun liegt es an uns. Wir müssen zu unserer Kandidatin stehen.“ Und auch die Zuhörer waren sich einig: „Nun ist Souveränität, Solidarität und Kompetenz gefordert.“ Zudem müsse man nun ordentlich Werbung machen.

„Mobbing“ gegen Bürgermeister-Anwärter

Robert Weichselbaumer ließ es sich nicht nehmen, eine Stellungnahme zur Gerüchteküche um den Kandidaten der Gemeinschaftsversammlung Gemeinsam Pro Petersdorf abzugeben. Markus Ehm hatte in der Gemeinderatssitzung Ende Dezember für einen Bürgermeister im Ehrenamt gestimmt, kurz darauf wurden seine eigenen Pläne zum Amt öffentlich. Weichselbaumer erklärte: „Wer ihm Heuchelei unterstellt, liegt falsch.“ Er hätte sich auch um den Job bemüht, wenn die Entscheidung auf einen Ehrenbeamten gefallen wäre.

Markus Ehm bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung, dass sich seit der Veröffentlichung seiner Ambition als Bürgermeister für Petersdorf zu kandidieren, eine Art „Mobbing“ rund um seine Person und seine Familie entwickelt habe. Dieses werde sowohl am Stammtisch als auch im Netzwerk betrieben und richte sich nicht etwa gegen eine politische Richtung, sondern gehe sehr ins Persönliche. Welche Schlüsse das Gemeinderatsmitglied daraus ziehen wird, ist indes aktuell noch offen.