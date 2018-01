2018-01-18 10:13:00.0

Sitzung Waldkindergarten: Pöttmes lässt drei Standorte prüfen

Gemeinde stellt drei Bauanträge, zwei davon für eigene Grundstücke in Pöttmes und Handzell. Wie es weitergeht.

Ohne große Diskussion hat der Pöttmeser Marktentwicklungsausschuss das weitere Vorgehen in Sachen Waldkindergarten beschlossen. Wie berichtet, macht sich eine Elterninitiative dafür stark, dass im Markt Pöttmes ein Waldkindergarten eingerichtet wird. Knapp 20 Eltern belegten in der vergangenen Woche bei einem Infoabend im Rathaus per Unterschrift ihr Interesse, ihr Kind in eine solche Einrichtung zu schicken.

Der Ausschuss beschloss am Dienstagabend in nichtöffentlicher Sitzung, drei potenzielle Standorte prüfen zu lassen. Die Marktgemeinde wird Bauanträge für alle drei Grundstücke stellen: einen davon für ein Grundstück im Privatbesitz in Handzell, das bisher schon im Gespräch war. Zwei weitere Bauanträge beziehen sich auf Waldflächen, die der Marktgemeinde gehören. Die eine befindet sich nahe des Brunnens in Pöttmes, die andere nahe des Mandlachsees. Das Landratsamt wird nun prüfen, welche Auflagen bei den jeweiligen Standorten auf die Gemeinde zukämen. Zeichnen sich bei einem oder zweien gleich größere Probleme ab, wird der Gemeinderat besprechen, ob er den Bauantrag möglicherweise zurückzieht. Das teilte Peter Fesenmeir vom Pöttmeser Bauamt auf Nachfrage mit.

Die Vorschläge für die beiden alternativen Plätze kamen aus den Reihen des Ausschusses. In beiden Fällen wäre kein Wasser- oder Stromanschluss vorhanden – anders als an dem Standort in Handzell, den die Gemeinde bislang ins Auge gefasst hatte und der für einen Waldkindergarten damit überdurchschnittlich gute Voraussetzungen böte. Strom und Wasser sind nicht zwangsläufig Bedingungen für einen Waldkindergarten.

Ein weiteres Thema der Sitzung waren die Bauarbeiten am Ärztehaus. Der Ausschuss entschied sich für Betonsteine als Pflaster vor dem Gebäude. Kosten: circa 35000 Euro. Ein Granitpflaster, das als zweite Option im Gespräch gewesen war, hätte doppelt so viel gekostet. Der Ausschuss legte außerdem die Modalitäten für die Ausschreibung der Möblierung in den Praxen fest. Wie berichtet, sollen auch kleinere Firmen die Möglichkeit haben, zum Zug zu kommen.

Darüber hinaus genehmigte das Gremium mehrere Nachträge: unter anderem knapp über 10000 Euro für die Bauprovisorien, die nötig waren, um in den Wintermonaten weiterarbeiten zu können. Stellenweise soll das Gebäude mit Styroporplatten statt Mineralfaser gedämmt werden. Dadurch spart die Gemeinde 6000 Euro. Der Ausschuss genehmigte außerdem den Einbau einer Satellitenanlage für 2000 Euro. In vielen Praxen, in denen Patienten zum Teil länger in einem Zimmer liegen müssen, gilt ein Fernseher als Standard. (nsi)