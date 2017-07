2017-07-24 17:11:00.0

Jubiläum Wanderfreunde Klingen feiern 50 Jahre Vereinsgeschichte

Zum Jubiläum kommen alle früheren Vorsitzenden. Beim Festabend blicken die Mitglieder zurück – auch auf ein besonderes Fußballspiel Von Rudolf Neusiedl

Mit einem zweitägigen Fest feierten die Wanderfreunde Klingen ihren 50. Geburtstag. Zum Vereinsabend am Freitag konnte Vorsitzender Tobias Mangold viele Ehrengäste aus Politik und Sport, einen Teil der Gründungsmitglieder sowie Vereinsmitglieder begrüßen. Was besonders beeindruckte: Es waren alle ehemaligen Vorsitzenden seit der Gründung anwesend.

Der Ehrenvorsitzende Kaspar Riedlberger hielt einen Rückblick über die 50 Jahre des Vereins. Begonnen hatte alles mit der Gründungsversammlung am 15. Oktober 1967 beim Maiwirt mit 40 Personen (aktuell hat der Verein 430 Mitglieder). Wie der Vereinsname schon sagt, war es zu Beginn ein reiner Wanderverein. Der organisierte Blumenthaler Herbstmarsch lockte Wanderer aus nah und fern an. Zehn Jahre lang führte der Verein diese Volksmärsche durch.

ANZEIGE

1971 begann mit der Gründung einer Jugendmannschaft das Zeitalter des Fußballs im Verein. Ein Jahr später hatte man dann auch schon eine Seniorenmannschaft. In den Jahren 1974 und 1975 wurde das Sportheim gebaut. Nach dem Ende der Volksmärsche kam die Frage nach einer Namensänderung auf. Doch die Vereinsmitglieder entschieden sich klar für die Beibehaltung des gewohnten Vereinsnamens. Was eine gute Entscheidung war. Seit knapp zwei Jahren hat man wieder eine Wanderabteilung. Seit 1977 wird Damengymnastik angeboten. 1978 legte man einen Kinderspielplatz neben dem Sportheim an. 1979 Gründung einer AH, die aktuell 73 Mitglieder zählt. 1986 erweiterte man das Sportgelände. Bei der Flurbereinigung 1980 wurden frühzeitig die Grundstücksvoraussetzungen geschaffen.

Legendär waren Ende der 70er- und Anfang der 80er-Jahre die Faschingsbälle beim Maiwirt im meist überfüllten Saal. 1986 wurden eine Tennisabteilung und eine Stockschützenabteilung gegründet. 1989 wurden wegen der großen Nachfrage die Tennisplätze erweitert. 1992 spielte die AH zum ersten Mal gegen die Traditionsmannschaft der Münchner Löwen. 1995 veranstaltete man die erste Rockfete. 2011 wurde das Sportheim im größeren Stil renoviert und eine Photovoltaikanlage installiert. Auch ein neues Kleinspielfeld für die Jugendmannschaften wurde angelegt. In den vergangenen Jahren organisierte man das Dorffest. Dazu gehört auch die erfolgreiche Kinderolympiade. Mit der Devise „das Gewöhnliche außergewöhnlich tun“ beschloss Riedlberger seinen Rückblick.

Stadt- und Kreisrätin Hanni Held überbrachte die Glückwünsche von Landrat Klaus Metzger: „Gegründet wurde der Verein aus Freude am Wandern, jetzt ist er in Klingen nicht mehr wegzudenken.“ Aichachs Zweiter Bürgermeister Helmut Beck, der Bürgermeister Klaus Habermann vertrat, bemerkte, dass die Wanderfreunde Klingen eine feste Größe im Stadtgebiet seien. „Sie haben eine tolle Anlage und leisten hervorragende Arbeit, besonders auch in der Jugend.“ Der Sportreferent und Stadtverbandsvorsitzende Raymund Aigner bemerkte: „Ihr könnt stolz auf euren Verein sein.“ Der stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) im Landkreis, Hans Peter, sprach davon, dass vor 50 Jahren bestimmt große Visionen und Vorstellungen den Verein auf den Weg gebracht haben. „Alles wurde von Anfang an vernünftig geplant und angelegt.“ Aus einer ehemaligen Kiesgrubenlandschaft sei eine tolle Sportanlage entstanden.

Der Schatzmeister der Tennisgemeinschaft Aichach-Friedberg, Sebastian Schlatterer, gratulierte den Tennislern noch nachträglich zu ihrem 30-jährigen Bestehen.

Eine imponierende Ausstellung über die 50 Jahre des Vereins wartete auf die Besucher. Etwa 500 Bilder, zum Teil in Fotoalben, konnten besichtigt werden.

Zum Schluss bedankte sich Vorsitzender Tobias Mangold bei allen, die für den Verein tätig waren und sind. Er wolle keinen Einzelnen nennen. „Heute steht im Mittelpunkt der Verein“, betonte er.

Der Samstag stand im Zeichen des Sports. Die Tennisler veranstalteten ein Schleiferlturnier, die Stockschützen ein Lattlschießen für alle, die E- und F-Jugend spielten und die AH spielte gegen die AH der Münchner Löwen.