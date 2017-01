2017-01-10 13:33:00.0

Versammlung Wanderfreunde Klingen feiern im Juli Jubiläum

Die Klingener Wanderfreunde werden im Sommer 50 Jahre alt. Das Fest dazu ist eine große Aufgabe für den Verein. Er setzt auf das Wir-Gefühl. Von Rudolf Neusiedl

Auf sein erstes Jahr im Amt blickte das neue Führungsteam der Wanderfreunde Klingen bei der Generalversammlung zurück. Von zahlreichen Veranstaltungen berichtete Schriftführer Stefan Aidelsburger. Faschingsparty, Weinfest und Weihnachtsfeier sowie das Dorffest, das zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr organisiert wurde, waren die Höhepunkte.

Gestorben ist Gründungsmitglied Anton Eichner. Zu runden Geburtstagen wurde gratuliert. 60 Jahre wurden Genovefa Asam, Ilona Tenckhoff, Elfriede Mangold, Josef Wörle, Marianne Niklasch, Gerhard Baiersdorfer, Christine Niklasch, Renate Erbe und Pius Asam. Den 70. Geburtstag feierten Bert Mathis, Elisabeth Finkl und Jakob Riedlberger. 80 Jahre sind Martin Oswald, Gertraud Baumgartner, Josef Huber und Adolf Sailer.

Ruhiges Jahr bei den Stockschützen

Die Ü40 Mannschaft erzielte mit dem 2. Platz das beste Ergebnis der Geschichte. Besonders erfreut war Abteilungsleiter Robert Baudrexl, dass bei der Jugend- und Kindermeisterschaft 28 Nachwuchsspieler teilnahmen. Stockschützenchef Oliver Sedlmair berichtete von einem ruhigen Jahr. Man beteiligte sich an zehn Freundschaftsturnieren. Die Mannschaft spielt jetzt seit etwa 30 Jahren in der gleichen Klasse. Sechs Siege aus elf Spielen war die Ausbeute der AH-Fußballer. Daneben veranstaltete man noch das Steckerlfischessen und ein Wattturnier. Der Ausflug führte diesmal ins Salzkammergut.

Mit fünf Jugendmannschaften, allesamt als Spielgemeinschaft mit Mauerbach, nahm man in der Saison 2015/16 teil. In der Hinrunde der aktuellen Saison sind es sechs Mannschaften. Wobei die A-Jugend, zusätzlich zu Mauerbach, noch mit Sielenbach und Adelzhausen eine Spielgemeinschaft bildet, so Jugendleiter Wolfgang Baudrexl.

Einheitlich zeigten sich die erste Mannschaft und die Reserve in der Kreisklasse Aichach. Jeweils Platz acht gab es für beide Mannschaften zum Ende der letzten Saison und auch in der Vorrunde der laufenden Saison. Für die Wanderabteilung informierte Manfred Martin über neun Wanderungen mit insgesamt 49 Teilnehmern.

Vorsitzender spricht von super Team

Vorsitzender Tobias Mangold will für das kommende Jahr „kleine und machbare Ziele setzen“. Dann sei das Vorgenommene auch erfüllbar. Eine große Aufgabe ist das 50-jährige Gründungsjubiläum, dass am 21. und 22. Juli gefeiert wird. Für ihn steht weiterhin eine Teamstruktur in der Führung im Vordergrund. So sei gewährleistet, dass niemand überfordert werde. Er arbeite mit einem super Team zusammen, was seinen eingeschlagenen Weg bestätige, betonte Mangold.

Zuletzt vermeldete Kassenwart Andreas Held ein Plus in der Kasse. Der Sportreferent der Stadt Aichach und Vorsitzender des Stadtverbandes der Sport- und Schützenvereine, Raymund Aigner, bestätigte die Aussage von Mangold. Das Wir-Gefühl sehe und spüre man hier eindeutig, sagte er.