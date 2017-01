2017-01-23 11:52:00.0

Nahverkehr Wann kommt mein Bus? Smartphone weiß Bescheid

Als erstes Unternehmen im Augsburger Verkehrsverbund (AVV) bietet die DB Regio Bus auf ihren Linien am Lechrain und im Kreis-Süden Echtzeitdaten zu Verbindungen an. Von Christian Lichtenstern

Habe ich meinen Bus verpasst? Hat er Verspätung und wenn ja, wann kommt er? An großen Verkehrsdrehscheiben und Busbahnhöfen und an Haltestellen in Ballungsräumen wie im Stadtgebiet Augsburg werden Fahrgäste durch moderne elektronische Anzeigesystem über ihre Verbindungen informiert. In einem Flächenlandkreis wie Aichach-Friedberg ist das noch Zukunftsmusik und wird, wenn überhaupt, nur an ausgewählten Haltestellen wie beispielsweise am Aichacher Bahnhof kommen.

Doch mit einem Smartphone ist eine Echtzeit-Fahrgastinformation für die Ankunftszeiten von Linienbussen des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) bereits jetzt im Wittelsbacher Land abrufbar. Allerdings nicht überall, sondern nur dort, wo die DB Regio Bus unterwegs ist. Die fährt seit Anfang 2016 auf den sieben Linien des Bündels „Wittelsbacher Land 1“ im Dreieck Augsburg, Aindling und Aichach im (etwa 450 000 Fahrkilometer) plus einer AST-Linie. Seit August vergangenen Jahres ist die DB Regio auf weiteren sechs AVV-Buslinien im südlichen Landkreis und im Nachbarkreis Augsburg auf dem Linienbündel „Lech Süd“ unterwegs und bedient Verkehre zwischen Königsbrunn, Schmiechen, Mering, Ried, Kissing, Friedberg und Augsburg-Hochzoll. Alle eingesetzten Busse verfügen laut Unternehmensabgaben über ein rechnergestütztes Betriebs-Leit-System, das eben solche Fahrgastinformationen in Echtzeit bereitstellt.

Genau diese Technik wird jetzt laut Regio-Bus-Geschäftsführer Horst Schauerte genutzt und die Daten übermittelt. Fahrgastanzeigen an Haltstellen der Stadtwerke Augsburg zeigen auch Infos zu den DB-Regio-Bussen an, die für den AVV unterwegs sind. Gleichzeitig kann sich jeder Fahrgast die genaue Ankunftszeit seines Busses überall auf seinem Smartphone anzeigen lassen. Alle Fahrten der DB-Regio-Busse in der Region sind über die kostenlose Bayern-Fahrplan-App abrufbar. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung. Das heißt konkret: Wer an einer Haltestelle wartet, der kann auf der App nachschauen, ob der Bus noch kommt – oder schon weg ist. Für Schauerte ist das „ein großer Schritt nach vorne“. Das System arbeite sehr zuverlässig und wo es bereits laufe, seien die Rückmeldungen der Kunden durchwegs positiv.

Besonders beim Start der DB Regio am Lechrain vor einem Jahr gab es immer wieder Klagen von Fahrgästen über Verspätungen, beziehungsweise, dass Busse überhaupt nicht gekommen seien (wir berichteten). Das Unternehmen hat darauf reagiert, mittlerweile sind die Reklamationen deutlich zurückgegangen. Laut Auskunft von AVV-Pressesprecherin Irene Goßner läuft der Verkehr „jetzt zuverlässig“. Die DB Regio ist laut Goßner das erste Unternehmen im Verbundgebiet, das diese moderne Fahrgastinformations-Technik einsetze. Mittelfristiges Ziel sei es, die Echtzeitdaten für alle Buslinien anzubieten und zwar auf der App des AVV.

Die kostenlose Bayern-Fahrplan-App der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) ist ein Reisebegleiter für den öffentlichen Verkehr für ganz Bayern und darüber hinaus. Sie informiert zum einen als „normale“ Fahrplanauskunft für Bus und Bahn über Abfahrten und Ankünfte. Für zahlreiche Verkehrsmittel wie jetzt im Landkreis stehen zusätzlich die echten Daten zu Verspätungen und Ausfällen zur Verfügung. Zusätzlich können damit auch die Positionen der Busse und Züge live auf der Karte mitverfolgt werden. Die Anlage von Favoriten ermöglicht den Abruf von Fahrtinformationen für häufig genutzte Verbindungen.

