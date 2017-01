2017-01-27 15:15:00.0

Kandidatur Warum Markus Ehm nicht mehr Bürgermeister in Petersdorf werden will

Vier Wochen war der 40-Jährige Markus Ehm Bürgermeisterkandidat. Jetzt schmeißt er hin. Die Gerüchteküche hat daran enormen Anteil.

Mittwochabend hat sich die Lage in Petersdorf verändert. Markus Ehm, vier Wochen lang Bürgermeisterkandidat von Gemeinsam Pro Petersdorf (GPP), hat seine Kandidatur zurückgezogen. Dietrich Binder steigt in den Ring.

In der Gemeinderatssitzung vom 27. Dezember, in der auch entschieden wurde, dass Petersdorfs Bürgermeister künftig hauptamtlich tätig sein soll, trat er von seinem Posten als stellvertretender Wahlleiter zurück, um selbst als Bürgermeister kandidieren zu können. Warum es nun ganz anders gekommen ist, erklärt das Gemeinderatsmitglied auf Rückfrage und mit Verweis auf die turbulente, vergangene Zeit.

„Die Gerüchte haben mir sehr zugesetzt“

In sozialen Netzwerken und im Ort wurden Gerüchte laut, die unter anderem auch etwas mit seiner Abstimmung für einen ehrenamtlichen Bürgermeister und seiner Kandidatur als hauptamtlichem Bürgermeister zu tun hatten. „Mir wurde unterstellt, ich hätte für ein Ehrenamt gestimmt, wollte aber als hauptamtlicher Bürgermeister nun das Geld einstecken“, erklärt Markus Ehm. Dabei sei der 40-Jährige nach wie vor von der ehrenamtlichen Lösung überzeugt und fürchtete gar die Erwartungshaltung, die einem „gut bezahlten“ (hauptamtlichen) Bürgermeister entgegengebracht wird.

Doch auch die Gerüchte, die vielleicht sogar als „üble Nachrede“ bezeichnet werden könnten, gingen Ehm in den vergangenen vier Wochen zu sehr ins Private. „Vielleicht ist mein Fell auch einfach dünnhäutiger als gedacht“, erklärt er. Die Idee, als Bürgermeister Petersdorfs zu kandidieren, war ein Angebot. „Die Reaktionen darauf habe ich ausgewertet“, erklärt er nüchtern und ergänzt doch: „Die Gerüchte haben mir sehr zugesetzt.“

Er hört auf den Rat seiner Frau

Trotz allem haben die vergangenen vier Wochen auch etwas Positives mit sich gebracht. „Ich habe neue Freunde gefunden“, erklärt das Gemeinderatsmitglied. Es habe viele Gespräche gegeben und Ehm freute sich über den ehrlichen und positiven Umgangston unter den Gemeinderatskollegen und im Privaten. Seitdem es offiziell ist, dass er den „Sigmar Gabriel macht“, wie er lachend und mit Verweis auf den SPD-Politiker erklärt, der vor wenigen Tagen seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, gehe es ihm und seiner Familie, die ebenfalls unter der Situation gelitten hatte, wieder besser. Auch nimmt er das, was passiert ist, nun zum Anlass, mit Erwartungshaltungen aufzuräumen.

Mit dem neuen GPP-Kandidat, Dietrich Binder, hatte er sich bereits im Vorfeld getroffen. „Es war schön zu sehen, welche Motivation er hat, die Gemeinde nach vorne zu bringen“, erklärt der 40-Jährige. Am Rückzug seiner Kandidatur hätte der neue Kandidat der GPP dennoch nichts ändern können. Diesmal folgte Ehm nämlich dem Rat seiner Frau, einfach etwas mehr an sich selbst zu denken. Auch die Option, sich gemeinsam der Nominierungsveranstaltung am 2. Februar zu stellen, stand nie zur Debatte. „Das wäre nicht ehrlich gewesen“, erklärt Ehm. Da konzentriere man sich bei GPP nun doch eher auf einen Wahlkampf rund um den neuen Kandidaten. (brast)